Haydn Davis, uno de los creadores de $LIBRA, rompió el silencio: "Soy asesor de Javier Milei"

Embed

"Sé que hay toneladas de frustraciones. Estoy aquí para dejar las cosas claras", anunció Davis, y aeguró: “Mi principal responsabilidad era asegurar que el token tuviera suficiente volumen, liquidez y una tesorería sólida para respaldar su precio y ejecutar la visión del proyecto. Sin embargo, como asesor, hubo muchos factores fuera de mi control”, explicó.

Mark Davis criticó con dureza la decisión de Milei de borrar el tuit: “Milei inicialmente respaldó y promovió activamente Libra Token en plataformas de redes sociales, incluidas X e Instagram. Sus asociados habían asegurado su apoyo público en el lanzamiento y me garantizaron que su respaldo continuaría a lo largo del proceso”, indicó.

En esa línea, remarcó que “a pesar de los compromisos previos, Milei y su equipo cambiaron inesperadamente de posición, retirando su apoyo y eliminando todas las publicaciones anteriores en redes sociales”.

“Esta decisión abrupta se tomó sin previo aviso y contradijo directamente las garantías previas. Para mi sorpresa, posteriormente Milei publicó un comunicado indicando que su retiro se debía a una supuesta mala conducta por parte de los patrocinadores del proyecto, calificándolos de estafadores. Rechazo categóricamente esta afirmación y quiero enfatizar que Julian Peh, fundador de KIP Network y principal patrocinador de Libra Token, es completamente inocente de cualquier irregularidad”, señaló.

milei-con-julian-peh-el-responsable-de-kip-KPEQWETN4VDMVAYAQLQXSRPHWU.avif Milei con Julian Peh, el CEO de la empresa detrás de $LIBRA, que promovió el Presidente. (Foto: archivo)

La explicación del empresario tras el escándalo $LIBRA

"¿Qué pasó con $LIBRA? Solo hay ciertos elementos que podría controlar. La pérdida, definitivamente de las cosas no salieron según lo planeado", admitió Davis.

“Es crucial reconocer que las inversiones en memecoins se basan en la confianza y el respaldo de figuras públicas. Cuando Milei y su equipo eliminaron sus publicaciones, los inversores que compraron el token confiando en su apoyo se sintieron traicionados. Esto provocó una ola de ventas masivas impulsadas por el pánico, lo que agravó aún más la situación. La repentina pérdida de confianza tuvo un impacto catastrófico en la estabilidad del mercado del token”, dijo el empresario estadounidense.

“En cuanto a mi rol, fui responsable de garantizar la liquidez del proyecto y aún mantengo el control sobre todas las tarifas asociadas y los fondos de la tesorería. Quiero dejar absolutamente claro que no he tomado, ni tomaré, ninguno de estos fondos para mi beneficio personal”, manifestó.

Para finalizar, anunció que reinvertirá el 100% de los fondos bajo su control, hasta US$100 millones, en LIBRA Token. “Como custodio -y no propietario- de estos fondos, no me siento cómodo transfiriéndolos a los asociados de Milei ni al equipo de KIP. En su lugar, tras consultar con expertos, propongo reinvertir el 100 % de los fondos bajo mi control, hasta $100 millones, de nuevo en Libra Token y quemar toda la oferta adquirida. A menos que se presente una alternativa más viable, tengo la intención de comenzar la ejecución de este plan dentro de las próximas 48 horas”, cerró.