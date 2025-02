La primera reacción del Gobierno por el escándalo de la criptomoneda y el pedido de juicio político a Milei

Con el mismo argumento salieron a despegar al mandatario distintos funcionarios y militantes en redes sociales, empezando por el asesor presidencial, Santiago Caputo, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En cambio, durante todo el sábado hubo un hermético silencio oficial de la Oficina de Prensa de Presidencia que encabeza el vocero presidencial, Manuel Adorni, en relación con este tema. Ese mutismo solo se quebró para emitir un comunicado en el que se celebró la liberación de un rehén argentino en manos de Hamas.

Bullrich fue la primera en salir a defender públicamente a Milei de los cuestionamientos por la polémica de las criptomonedas. "Lo que pasó anoche fue una bomba atómica para intentar bajar al Presidente", sostuvo la ministra, y consideró que "el Presidente no es el Estado" y tiene "libertad de expresión".

“Llevarlo al Presidente a juicio político es una cosa desmedida. Tiene el derecho de apoyar emprendimientos. Eso no indica que está provocando un lobby. Es la intención de golpear al Presidente por parte de quienes intentan voltearlo todos los días”, arremetió Bullrich.

Ante la consulta de A24.com, una alta fuente del Gobierno dijo que no temen a una denuncia penal contra Milei, bajo el argumento de que su tuit "no tiene ninguna implicancia legal". Ese mensaje que el Presidente publicó en su cuenta de X fue borrado después de más de 5 horas, y terminó con una explicación que no logró frenar la viralización de la palabra "estafa".

Todos coincidieron en asegurar que un tuit del Presidente no lo hace responsable de un fraude, y que, en todo caso, la Justicia tendrá que investigar qué pasó y buscar a los responsables del emprendimiento.

milei-con-julian-peh-el-responsable-de-kip-KPEQWETN4VDMVAYAQLQXSRPHWU.avif Julian Peh, junto a Milei. El empresario, oriundo de Singapur, es la cara detrás de la criptomoneda $LIBRA (Foto: archivo).

Sin embargo, en el entorno presidencial evitaron responder sobre la relación que une al Presidente con varios de los personajes que fueron apuntados en redes sociales como los supuestos responsables de la criptomoneda y que habían sido recibidos por Milei cuando todavía era candidato a presidente en 2023, en el búnker de campaña. Ellos mismos mantuvieron luego un encuentro con Milei, ya como jefe de Estado, en su despacho de la Casa Rosada.

Julian Peh es uno de los mencionados como miembro de la criptomoneda $LIBRA a partir de sus acciones en la empresa KIP Protocol. El empresario, oriundo de Singapur, había sido recibido por Milei y Adorni en octubre de 2024.

JAvier Milei recibió en su despacho de CAsa Rosada a Mauricio Novellio, uno de los supuestos implicados en la estafa de la criptomoneda promocionada por el presidente. Foto Redes sociales..jpg Mauricio Novelli, argentino y dueño de NW y cofundador de Tech Forum (Foto: archivo).

En ese encuentro, también participó otro desarrollador cripto: Mauricio Novelli, argentino y dueño de NW y cofundador de Tech Forum, una empresa de cursos financieros que promocionaba Milei en plena campaña electoral en 2023.

Ambos encuentros figuran en los registros de audiencias oficiales de la Casa Rosada.

La visita de Mauricio Novelli a Javier Milei quedó documentada en el registro de audiencias de la Casa Rosada el 19 de octubre de 2024..jpg

La explicación del Presidente, quien dijo no estar "interiorizado" de la actividad de la criptomoneda, no conformó a la oposición, que salió con una ola de críticas y hasta anunció que impulsará un pedido de juicio político.

Empezando por la expresidenta Cristina Kirchner, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y la CGT, que agrupa a los principales gremios, desde el PJ apuntaron contra la supuesta responsabilidad de Milei por promocionar, desde su lugar de jefe del Estado Argentino, un emprendimiento financiero que resultó ser una estafa.

Entre las normas que apuntan contra Milei, desde la oposición señalaron una supuesta violación de la ley de ética pública, y diversas normas del Código Penal, como el artículo 265, que establece que los funcionarios públicos no pueden interesarse directa o indirectamente en operaciones comerciales vinculadas con su función para evitar el uso de cargos públicos para obtener beneficios personales.

Santiago Caputo, Cristina Kirchner y la polémica por el pedido de juicio político

santiago caputo3.jpg

Aunque oficialmente desde la oficina de prensa de Presidencia mantuvieron un hermético silencio en las primeras horas del sábado, en el entorno del Presidente salieron a contraatacar al kirchnerismo, que concentró las denuncias.

El asesor presidencial, Santiago Caputo, sorprendió en su cuenta oficial en la misma red social X con una dura advertencia a la expresidenta Cristina Kirchner, con quien en las últimas semanas había tenido cruces por el discurso de Milei en Davos y la política contra la igualdad de género del Gobierno: "Esta vez el Che Cris no va porque, la verdad, NUNCA EN LA HISTORIA SE VIO ALGO SEMEJANTE".

Al mismo tiempo, posteó una captura de una nota periodística en la que le recuerda a Cristina Kirchner que "un informe de la fiscalía ratificó que el fiscal Nisman fue asesinado por investigar el atentado contra la AMIA".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/SantiCaputoOK_/status/1890811855976722538&partner=&hide_thread=false Esta vez el Che Cris no va porque, la verdad, NUNCA EN LA HISTORIA SE VIO ALGO SEMEJANTE. https://t.co/ihglkNntFR pic.twitter.com/iFRvdFepN9 — Santiago Caputo (@SantiCaputoOK_) February 15, 2025

En ese marco, otro usuario que suele ser atribuido también al asesor estrella de Milei bajo el seudónimo @mileiemperador le respondió a la diputada Julia Strada, que anticipó un pedido de juicio político contra Milei:

"Procedan, Julia. Los vamos a ir a buscar hasta el último rincón del planeta. A vos, a la Señora, a Máximo, a Sergio, al idiota con miedo de Germán Martínez, y a toda la banda de delincuentes que le robaron un PBI a los argentinos", señaló la cuenta atribuida al asesor político presidencial.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/MileiEmperador/status/1890846937647046805&partner=&hide_thread=false Procedan, Julia. Los vamos a ir a buscar hasta el último rincón del planeta. A vos, a la Señora, a Máximo, a Sergio, al idiota con miedo de German Martínez, y a toda la banda de delincuentes que le robaron un PBI a los argentinos. https://t.co/MpGH8wyPfq — John (@MileiEmperador) February 15, 2025

Strada había anticipado que el lunes presentarán desde el bloque de Unión por la Patria en Diputados el pedido de "juicio político y denuncia penal contra el Presidente Milei" a quien acusó de ser "partícipe necesario de una cripto estafa y potencial acto de corrupción por un valor de casi 100 millones de dólares, al promover la inversión en un criptoactivo valiéndose de su rol en la primera magistratura de la Nación".