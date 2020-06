En Vicentin dicen que la empresa "no está parada" y rechazan "una expropiación light"

Planta de Vicentin en la provincia de Santa Fe (Foto: Sebastián Granata / Télam)

El accionista y descendiente de la familia fundadora de la cerealera, Héctor Vicentin, habló este lunes con #Doman910 por Radio La Red AM 910 y echó por tierras las acusaciones de lavado de dinero y de activos, se mostró en contra de la "expropiación light" que propone el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y señaló que la solución está en el concurso de acreedores.

"Nos enteramos de la propuesta de Perotti por los medios de comunicación. Con los accionistas no conocemos mucho de ella y veremos qué pasa a partir de hoy", comenzó Vicentin.

"No creo que estemos de acuerdo con una empresa mixta porque no sabemos cómo podría llegar a funcionar; estamos acostumbrados a trabajar de otra manera. Sabemos que tenemos problemas, sin lugar a dudas, pero creo que hay otras alternativas a una intervención y a una empresa mixta. Hay que sentarse a dialogar, hay que dejarnos trabajar e invertir. No somos una empresa que se pone a lavar dinero como dicen muchos por allí", indicó.

Sobre el concurso de acreedores, Vicentin explicó que sus directores se reunieron con empresas privadas y hasta con YPF. "No sé porque ahora sale con el tema de una ‘expropiación light’. A las empresas privadas hay que dejarlas trabajar en ese ámbito. En este momento Vicentin está en un concurso de acreedores y la solución tiene que venir de ahí", dijo.

Respecto a la deuda que posee la empresa con el Banco Nación, el accionista indicó: "Los créditos que Vicentin tenía con el Banco Nación son para prefinanciación de exportaciones. Imagínense el nivel de dinero que se necesita para elaborar 40 mil toneladas de soja al día, después elaborarlo y exportarlo, y esperar que desde el exterior nos paguen los dólares y entren al país a través del Banco Nación. El banco nos hizo una línea crediticia de 300 millones de dólares en abril de 2018. La deuda se iba renovando automáticamente después de que entraba la plata".

Y agregó: "El Banco Nación trabaja con nosotros desde hace 60 años. La gente del banco nos trató muy bien durante el gobierno de Cristina y Macri.

Además, Héctor Vicentin negó que la empresa tenga patrimonio negativo y aseguró que tiene el 100 por ciento de sus activos intactos.

"En este momento la empresa Vicentin no está parada, no está en quiebra y no dejamos de pagar ningún sueldo desde que nos declaramos en ‘default’. Yo particularmente no entiendo. Me preocupan los puestos de trabajo, ¿se mantendrán los puestos viendo lo que ha sucedido con todas las empresas que han sido estatizadas?", expresó.

"Nosotros ganamos plata desde hace 90 años. Ganamos plata con Perón, los militares, con el kirchnerismo, con el menemismo, pero perdimos plata con el macrismo, eso es voz populi", concluyó.

Acusaciones de lavado de dinero

Sobre las acusaciones de lavado en Paraguay, explicó que "las operaciones con Paraguay es una compra de sobra de soja de ese país. Empresas argentinas compran eso y la traen a sus fábricas aquí y les confieren valor agregado, para luego exportarla. Es imposible hacer contrabando con la soja que entra de esa forma".

"Nosotros no hemos lavado dinero, no hemos lavado activos. Si la Justicia quiere venir a investigar nosotros tenemos la conciencia tranquila y le vamos a dar toda la documentación que necesitan, hasta casi que queremos que venga".