Hilda 'Chiche' Duhalde lanzó duros insultos al Gobierno por la quita de fondos a Larreta

Hilda 'Chiche' Duhalde. (Foto: NA)

La ex senadora Hilda "Chiche" Duhalde expresó este domingo 6 de diciembre su "desilusión atroz" con el gobierno de Alberto Fernández, a un año de su llegada al poder, y dijo que el Presidente "no está leyendo la realidad". Además, lanzó duros insultos al Frente de Todos por el proyecto de ley para quitarle fondos a la ciudad de Buenos Aires.

"¿Me deja decir lo que pienso? Es muy brutal lo que pienso, pero son unos hijos de puta. Lo que están haciendo con la Ciudad de Buenos Aires es una vergüenza, porque lo hacen de la manera más descarada", sostuvo Duhalde en diálogo con el programa Antes y después, que emite radio La Once Diez.

En ese sentido, pidió ver a Horacio Rodríguez Larreta "con mucha más fuerza defendiendo lo que les corresponde. Es un ataque feroz, no corresponde que lo hagan, pero se han empecinado, como siempre. El kirchnerismo sigue para adelante, nada lo detiene".

Consultada por los datos de pobreza que publicó la UCA y las declaraciones del Presidente, la ex primera dama consideró: "No está leyendo la realidad. Hay dos opciones: o miente descaradamente o no está leyendo la realidad por cosas que él sabrá. Le hacen el diario de Yrigoyen".

"Me entusiasmé cuando llegó Alberto al poder, porque creí que iba a hacer otra cosa, creí que iba a conducir el país. Hoy, terminado su año de mandato, la desilusión es atroz", añadió la dirigente del Partido Justicialista.

El año de Alberto Fernández

Al hacer un balance sobre el primer año de gobierno del Frente de Todos, 'Chiche' aclaró que "la pandemia fue un telón que hizo que no pudiéramos evaluar la actuación del Gobierno. Pero uno puede correr ese telón y hay cosas que podrían haberse hecho".

"Encontrar un Presidente con mejor claridad y energía, que no genere confusión, que no diga blanco hoy, y mañana negro. Hay cosas que no tienen que ver con la pandemia. Muchos se escudan en la pandemia. Este no ha sido un año de buena gestión, sino de pésima gestión del Gobierno", lanzó.

Amado Boudou

Sobre la solicitada que publicó el kirchnerismo en contra de la Corte Suprema por la confirmación de la condena a Amado Boudou, la ex senadora expresó: "Eso es lo que saben hacer".

"A mí me alegró que la Justicia haya actuado como actuó. Ahora, lo que no entiendo es por qué está en su casa. Tiene que estar como cualquier hijo de vecino, con delitos de esta naturaleza, tiene que estar en la cárcel", agregó.