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Así fue el conmovedor reencuentro de Manuel Ibero y Lola en Gran Hermano: "Te juro que..."

El repechaje devolvió a Lola Tomaszeuski a Gran Hermano en un momento clave de su vida sentimental y el reencuentro con Manuel Ibero, ex de Zoe Bogach, no pasó desapercibido. Mirá el video del momento.

21 may 2026, 08:40
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Así fue el conmovedor reencuentro de Manuel Ibero y Lola en Gran Hermano: “Te juro que...”
Así fue el conmovedor reencuentro de Manuel Ibero y Lola en Gran Hermano: “Te juro que...”

Así fue el conmovedor reencuentro de Manuel Ibero y Lola en Gran Hermano: “Te juro que...”

El regreso de Lola Tomaszeuski a la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) revolucionó por completo el clima del reality y, especialmente, dejó al descubierto la enorme felicidad de Manuel Ibero, quien no pudo ocultar la emoción al reencontrarse con ella tras varias semanas separados dentro del juego.

Después de un mes y una semana fuera del programa, la participante volvió gracias al repechaje y protagonizó uno de los momentos más comentados de la gala. Aunque todavía desconocía que Lola había terminado su relación sentimental afuera de la casa, el exnovio de Zoe Bogach se mostró completamente movilizado apenas la vio cruzar nuevamente la puerta del reality.

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El primer acercamiento entre ambos estuvo cargado de intensidad. Apenas quedaron cara a cara, se fundieron en un abrazo muy efusivo, compartieron un beso en la mejilla y permanecieron tomados de las manos mientras alrededor todo era euforia por los ingresos de Yipio, Brian Sarmiento, Andrea del Boca y los nuevos famosos que se sumaron al ciclo.

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Sin poder contener la felicidad, Manuel le dedicó unas palabras que dejaron en evidencia cuánto había significado para él la ausencia de su compañera. “Te extrañé todos los días. Gracias por volver. Te juro que estoy muy feliz. Qué lindo verte”, expresó mientras sonreía de manera constante y con una emoción evidente en la mirada, dando señales de que el vínculo entre ellos parecería ir mucho más allá de una simple amistad nacida dentro del juego.

Por su parte, Lola también se mostró profundamente conmovida por el reencuentro y respondió con entusiasmo. “Te extrañé mucho. Te lo prometí, que iba a volver. No lo puedo creer. ¡Qué locura! Te extrañé muchísimo”, lanzó apenas pudo acercarse nuevamente a él.

Así, la participante regresó al reality de Telefe en un momento muy distinto de su vida personal. Separada recientemente de quien era su novio, luego de que él le habría sido infiel en reiteradas oportunidades, volvió decidida a retomar aquella historia que había quedado pendiente con Manuel durante su primera estadía dentro de la casa más famosa del país. ¿Se dará?

reencuentro Manuel Ibero y Lola - captura GH

Cuál fue la sorpresiva confesión de Andrea del Boca sobre su salud en su vuelta a Gran Hermano

La gala de repechaje de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) estuvo marcada por un regreso que nadie pasó por alto: el de Andrea del Boca, una de las participantes más comentadas y queridas de esta edición. Gracias al ansiado “golden ticket”, la actriz volvió a entrar a la casa y su aparición no tardó en revolucionar a todos.

La recordada protagonista de Perla negra fue la última en atravesar la puerta principal y eligió hacerlo de una manera muy particular. Con un gran abanico negro cubriéndole parte del rostro, avanzó lentamente mientras dentro de la casa crecían las dudas y la expectativa. Entre comentarios, risas y sorpresa, varios de sus compañeros comenzaron a lanzar preguntas para intentar descubrir quién era la figura que acababa de ingresar: “¿Es Andrea?”, se escuchó decir mientras trataban de confirmar si realmente se trataba de ella.

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Minutos después, Santiago del Moro apareció en la transmisión de forma virtual para recibir oficialmente a los participantes que regresaron al juego. En ese momento, el conductor aprovechó para hablar directamente con Andrea y consultarle cómo se encontraba tras el accidente que la obligó a abandonar el reality semanas atrás.

Lejos de esquivar el tema, la actriz respondió con total honestidad y explicó el delicado momento que todavía atraviesa: “Bien, no tengo el alta todavía definitiva, estoy con una placa toda entera”, contó sobre su estado de salud.

Además, reveló detalles de las conversaciones que mantuvo con los médicos durante su recuperación y dejó en evidencia las ganas que existían de verla nuevamente dentro del programa. “Tenemos que hacer todo rápido para que entres de nuevo”, recordó que le dijeron en la clínica, dejando claro que su esperado regreso había sido organizado cuidadosamente desde hacía días.

andrea del boca 2

     

 

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