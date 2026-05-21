Así fue el conmovedor reencuentro de Manuel Ibero y Lola en Gran Hermano: “Te juro que...”

Sin poder contener la felicidad, Manuel le dedicó unas palabras que dejaron en evidencia cuánto había significado para él la ausencia de su compañera. “Te extrañé todos los días. Gracias por volver. Te juro que estoy muy feliz. Qué lindo verte”, expresó mientras sonreía de manera constante y con una emoción evidente en la mirada, dando señales de que el vínculo entre ellos parecería ir mucho más allá de una simple amistad nacida dentro del juego.

Por su parte, Lola también se mostró profundamente conmovida por el reencuentro y respondió con entusiasmo. “Te extrañé mucho. Te lo prometí, que iba a volver. No lo puedo creer. ¡Qué locura! Te extrañé muchísimo”, lanzó apenas pudo acercarse nuevamente a él.

Así, la participante regresó al reality de Telefe en un momento muy distinto de su vida personal. Separada recientemente de quien era su novio, luego de que él le habría sido infiel en reiteradas oportunidades, volvió decidida a retomar aquella historia que había quedado pendiente con Manuel durante su primera estadía dentro de la casa más famosa del país. ¿Se dará?

reencuentro Manuel Ibero y Lola - captura GH

Cuál fue la sorpresiva confesión de Andrea del Boca sobre su salud en su vuelta a Gran Hermano

La gala de repechaje de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) estuvo marcada por un regreso que nadie pasó por alto: el de Andrea del Boca, una de las participantes más comentadas y queridas de esta edición. Gracias al ansiado “golden ticket”, la actriz volvió a entrar a la casa y su aparición no tardó en revolucionar a todos.

La recordada protagonista de Perla negra fue la última en atravesar la puerta principal y eligió hacerlo de una manera muy particular. Con un gran abanico negro cubriéndole parte del rostro, avanzó lentamente mientras dentro de la casa crecían las dudas y la expectativa. Entre comentarios, risas y sorpresa, varios de sus compañeros comenzaron a lanzar preguntas para intentar descubrir quién era la figura que acababa de ingresar: “¿Es Andrea?”, se escuchó decir mientras trataban de confirmar si realmente se trataba de ella.

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Minutos después, Santiago del Moro apareció en la transmisión de forma virtual para recibir oficialmente a los participantes que regresaron al juego. En ese momento, el conductor aprovechó para hablar directamente con Andrea y consultarle cómo se encontraba tras el accidente que la obligó a abandonar el reality semanas atrás.

Lejos de esquivar el tema, la actriz respondió con total honestidad y explicó el delicado momento que todavía atraviesa: “Bien, no tengo el alta todavía definitiva, estoy con una placa toda entera”, contó sobre su estado de salud.

Además, reveló detalles de las conversaciones que mantuvo con los médicos durante su recuperación y dejó en evidencia las ganas que existían de verla nuevamente dentro del programa. “Tenemos que hacer todo rápido para que entres de nuevo”, recordó que le dijeron en la clínica, dejando claro que su esperado regreso había sido organizado cuidadosamente desde hacía días.