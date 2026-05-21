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La verdad sobre la salud de Romina Gaetani tras ser atendida en un hospital en medio de una gira teatral

PrimiciasYa te cuenta qué pasó con Romina Gaetani ante la información en LAM de su visita de urgencia al hospital de Carmen de Patagones y si pudo hacer la función teatral.

21 may 2026, 08:40
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La verdad sobre la salud de Romina Gaetani tras ser atendida en un hospital en medio de una gira teatral
La verdad sobre la salud de Romina Gaetani tras ser atendida en un hospital en medio de una gira teatral

La verdad sobre la salud de Romina Gaetani tras ser atendida en un hospital en medio de una gira teatral

Romina Gaetani fue la protagonista de una información de último momento que se conoció el miércoles en el programa LAM (América Tv) sobre una supuesta descompensación en medio de la gira con la obra El divorcio del año.

"Se atrasó varias horas la función porque Romina Gaetani no está bien de salud, la internaron hoy en el Hospital de Carmen de Patagones, le pasaron suero y llegó muy alterada. Lo que me cuentan es que parecer ser algo emocional, la lograron estabilizar y la llevaron al teatro para ver si podía hacer la función, que se atrasó una hora y media", indicó Pepe Ochoa.

“En los viajes en esos colectivos de gira, llegás molido, y ya venía chupando frío. Estaba mal, entonces así como la vieron la lograron estabilizar, le pasaron mucho suero, y hay que ver ahora qué va a pasar. Para mí no pueden suspender la función”, agregó el panelista sobre los motivos que habrían derivado en el inconviente de salud de la actriz.

El problema habría surgido, según trascendió, por las bajas temperaturas de la época del año y al sentirse mal en el motorhome que trasladaba a todo elenco a la sala teatral se habría decidido ir previamente al hospital para controlarla.

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La explicación desde el entorno de Romina Gaetani sobre su estado de salud y por qué fue al hospital

PrimiciasYa se contactó con el entorno cercano de Romina Gaetani quien aclaró los motivos de la visita de la actriz al hospital de Carmen de Patagones, por qué se retrasó la función, y que finalmente pudo realizar las dos funciones del día de la comedia El divorcio del año sin inconvenientes.

"Romina no está internada. Está haciendo la segunda función en este momento 23:48. Llegamos al teatro de Patagones bastante tarde porque tuvimos un inconveniente con el motorhome que se rompió", aclaró el agente de prensa de la obra dirigida por José María Muscari.

En ese sentido llevó tranquilidad sobre la salud de la actriz: "Romi se venía haciendo neburizaciones porque está con un cuadro de asma entonces cuando llegamos al teatro vino una ambulancia, la revisó y para que ella se quede tranquila la llevaron al hospital donde le hicieron una placa y le tomaron la temperatura, presión y saturación. Está todo bien".

Aclaró además que la gira de la obra continuará como estaa planificada: "Casi 700 personas en las dos funciones del miércoles y este jueves en General Roca hay otras dos funciones", cerró.

romina gaetani

     

 

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