La verdad sobre la salud de Romina Gaetani tras ser atendida en un hospital en medio de una gira teatral

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La explicación desde el entorno de Romina Gaetani sobre su estado de salud y por qué fue al hospital

PrimiciasYa se contactó con el entorno cercano de Romina Gaetani quien aclaró los motivos de la visita de la actriz al hospital de Carmen de Patagones, por qué se retrasó la función, y que finalmente pudo realizar las dos funciones del día de la comedia El divorcio del año sin inconvenientes.

"Romina no está internada. Está haciendo la segunda función en este momento 23:48. Llegamos al teatro de Patagones bastante tarde porque tuvimos un inconveniente con el motorhome que se rompió", aclaró el agente de prensa de la obra dirigida por José María Muscari.

En ese sentido llevó tranquilidad sobre la salud de la actriz: "Romi se venía haciendo neburizaciones porque está con un cuadro de asma entonces cuando llegamos al teatro vino una ambulancia, la revisó y para que ella se quede tranquila la llevaron al hospital donde le hicieron una placa y le tomaron la temperatura, presión y saturación. Está todo bien".

Aclaró además que la gira de la obra continuará como estaa planificada: "Casi 700 personas en las dos funciones del miércoles y este jueves en General Roca hay otras dos funciones", cerró.