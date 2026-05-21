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Juicio por la muerte de Diego Maradona: declaran médicos que lo trataron y vuelve a hablar Luque

El tribunal escuchará este jueves a tres profesionales que participaron de la internación del ex futbolista antes de su traslado a Tigre. También se espera una nueva ampliación indagatoria del neurocirujano Leopoldo Luque.

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Juicio por la muerte de Maradona: declaran médicos de la Clínica Olivos y vuelve a hablar Luque

Juicio por la muerte de Maradona: declaran médicos de la Clínica Olivos y vuelve a hablar Luque

El juicio por la muerte de Diego Maradona tendrá este jueves una jornada clave con nuevas declaraciones vinculadas a la atención médica que recibió el exfutbolista durante su internación en la Clínica Olivos.

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Durante la audiencia volverá a declarar el neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los principales imputados en la causa, quien realizará una ampliación de su declaración ante el tribunal.

Además, los jueces escucharán a tres profesionales que participaron directamente en el tratamiento de Diego Maradona antes de que fuera trasladado a la casa del barrio San Andrés, en Tigre, donde murió el 25 de noviembre de 2020.

Entre los convocados figuran Fernando Villarejo, jefe de terapia intensiva de la clínica; Sebastián Nani, responsable del área de cardiología; y el neurocirujano Pablo Rubino, quien intervino quirúrgicamente al exjugador por el hematoma subdural.

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Los magistrados Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón buscarán profundizar sobre la evolución clínica de Maradona tras la operación y las recomendaciones médicas que existían al momento del alta.

Qué dijeron los médicos en el primer juicio

Villarejo ya había declarado en el proceso anterior, que terminó anulado tras el escándalo que involucró a la jueza Julieta Makintach. En aquella oportunidad, el intensivista sostuvo que el entorno del exfutbolista era “muy complicado” y aseguró que no estaba de acuerdo con la modalidad de internación domiciliaria que finalmente se adoptó.

Según relató, Maradona atravesaba un cuadro de abstinencia alcohólica y presentaba episodios de irritabilidad. También recordó que tanto Luque como la psiquiatra Agustina Cosachov ingresaban frecuentemente juntos a la habitación del paciente.

El médico explicó además que desde la clínica consideraban que el exfutbolista debía continuar su tratamiento en un centro especializado en adicciones y no bajo sedación prolongada dentro de una institución general.

La declaración que complicó a Leopoldo Luque

Otro de los testimonios que genera expectativa es el del cardiólogo Sebastián Nani, quien en audiencias anteriores apuntó directamente contra Luque. “El responsable de Maradona era 100% Luque”, había afirmado el especialista durante el primer juicio oral.

Aunque sostuvo que Diego se encontraba estable desde el punto de vista cardiovascular mientras permanecía internado en Olivos, remarcó que necesitaba controles médicos permanentes por sus antecedentes clínicos.

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Por último, el neurocirujano Pablo Rubino aportará detalles técnicos sobre la operación realizada días antes de la muerte del exfutbolista y los estudios previos que motivaron la intervención quirúrgica.

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