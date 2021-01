Horacio Pietragalla en Formosa: "Se sucedieron hechos aislados en personas que vieron vulnerada su libertad"

Horacio Pietragalla Corti, secretario de Derechos Humanos nacional (Fuente: Télam)

A raíz de su visita a Formosa por las denuncias de irregularidades en los centros de aislamiento, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, brindó una conferencia este jueves en la que descartó que existan "delitos de lesa humanidad" en esa provincia.

Según detalló, durante su estadía se reunió con dirigentes de la oposición y defensores de los derechos humanos para "trabajar en una agenda que sea transparente en la política de memoria, verdad y justicia", y aclaró: "No existe la especulación política en la defensa de los derechos humanos".

"Pudimos constatar que se sucedieron una serie de hechos aislados que generaron el repudio de personas que vieron vulnerada su libertad, pero no podemos hablar de violaciones sistemáticas o centros clandestinos de detención", aclaró.

Pudimos constatar que se sucedieron una serie de hechos aislados que generaron el repudio de personas que vieron vulnerada su libertad, pero no podemos hablar de violaciones sistemáticas o centros clandestinos de detención. pic.twitter.com/CF2snvQTLn — Horacio Pietragalla Corti (@pietragallahora) January 28, 2021

Además, detalló que tanto Alberto Fernández como Cristina Kirchner le solicitaron "que sean los más amplios posibles, que escucháramos a todo el mundo y vamos a hacer una conclusión".

"No hay centros clandestinos de detención en la provincia de Formosa, es casi un chiste hablar de eso y también decir que no se violan sistemáticamente los derechos humanos en la provincia de Formosa. No hay delitos de lesa humanidad en la provincia de Formosa, eso lo quiero dejar en claro", insistió.

LEÉ TAMBIÉN: Amnistía Internacional pide una reunión con el secretario de Derechos Humanos antes de su visita a Formosa

La intervención de Amnistía Internacional

Por el caso, este miércoles Amnistía Internacional solicitó una reunión con Pietragalla para transmitirle la preocupación de la organización por las graves denuncias acerca de las condiciones en que se llevan a cabo las cuarentenas obligatorias en centros de aislamiento como medida para evitar la propagación del virus COVID-19.

La denuncia se gestó por el aislamiento de manera compulsiva a personas que no tienen el virus COVID-19 junto con personas que sí lo tienen y presentan síntomas leves o son asintomáticas. Lo cual expone al contagio a personas sanas.