Horacio Rodríguez Larreta, en A24: "Mi expectativa está en la gente a la que le importa la gestión de la Ciudad"

“Dinamitaron uno de los valores más esenciales del PRO, que es la gestión, el trabajo. Hay que laburar de seis de la mañana a nueve de la noche”, disparó.

Larreta insistió con que su camino es otro: “Como dice la canción, Volver a empezar. Arranqué mi camino y sigue por ahí. Yo creo en el método, en planificar, en laburar 14 horas por día. Así hice siempre”.

A lo largo de la entrevista, el exmandatario porteño apuntó a múltiples problemas que, según él, afectan la vida cotidiana de los vecinos: “La gente me dice en la calle: ‘volvé porque la ciudad está sucia’. Nadie me pregunta de qué partido soy. Les preocupa la inseguridad, que no haya obras, que las plazas estén abandonadas”.

Con ejemplos concretos, Larreta denunció el deterioro del espacio público: “¿Sabés lo que es vivir en una casa que abrís la puerta y tenés un contenedor con una pila de basura y olor a pizza espantoso? Para vos puede ser un detalle, para una persona es todo. La ciudad es la suma de detalles”.

Sobre la posibilidad de que su candidatura sea funcional a la de Leandro Santoro, Larreta fue directo: “El riesgo de que el kirchnerismo gane en la Ciudad no es por mí, es por la mala gestión. Todos los partidos que acompañaron a Jorge Macri se fueron: el radicalismo, el socialismo, la Coalición Cívica. No lo acompañan porque la gestión está mal”.

Finalmente, Larreta no dejó lugar a dudas sobre su futuro político: “Hoy puedo ayudar desde la Legislatura, pero fui sincero con la gente: quiero volver a ser jefe de Gobierno. La elección no es ahora, pero si podemos sacar leyes hoy, ganamos tiempo. Y el tiempo vale”.