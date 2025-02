Horacio Rodríguez Larreta, con A24: "No había que entregarle el PRO a Milei".

"Soy afiliado, pero no coincido con la conducción del PRO. Dije que no estaba de acuerdo en entregarle el PRO a Milei; que había que hacer una oposición constructiva", enfatizó.

Sobre su futuro político, Larreta sostuvo que su prioridad es la Ciudad y que, en caso de postularse nuevamente, lo haría en ese ámbito. “Si soy candidato, va a ser en la Ciudad. Lo puedo hacer desde la Legislatura de la Ciudad o desde el Congreso Nacional”, señaló.

No obstante, aseguró que ya no quiere planificar tanto su carrera política: “Hasta ahora mi vida fue un plan, recorrí ese camino, llegué al área y la tiré a la tribuna. No quiero planear más. No te puedo decir a qué sería candidato este año. No sé”.

Horacio Rodríguez Larreta: cómo vivió la derrota y sus críticas a Jorge Macri

Tras su derrota, el exjefe de Gobierno porteño reconoció que el golpe fue más fuerte de lo que esperaba. “No me lo vi venir. Estaba convencido de que ganaba”, admitió. Por eso, decidió tomarse un tiempo de reflexión y aprendizaje.

“Este año estuve mucho con mis hijas y mi familia, me casé, estudié, fui a dar clases afuera, leí un montón, volví a estudiar economía, seguí caminando la ciudad, lo que hago siempre”, relató.

Sin embargo, aseguró que ve con preocupación la situación actual del suelo porteño. “Ando por todos los barrios y siempre se acerca alguien y te dice que la Ciudad está sucia. El tema de los presos da miedo. No hay una obra grande”, criticó, al tiempo que consideró que es un buen momento para retomar las obras del subte.

