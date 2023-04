Larreta se mostró con Jorge Macri y criticó al Gobierno: "El problema con el dólar no es de esta semana, no da con el rumbo"

Larreta anuncio 1.jpg Horacio Rodríguez Larreta sostuvo que "hay que derogar la ley de alquileres". (Foto: Captura)

Y apuntó contra el Gobierno nacional, "el problema con el dólar no surgió esta semana, venimos de un Gobierno entero que no da con el rumbo, que no tiene un plan. Las familias no saben cuánta plata llevar al supermercado el fin de semana que viene".

"La política es resolver los problemas del día a día de la gente, trabajamos por un Estado eficiente, que simplifique y acompañe", dijo Rodríguez Larreta.

En medio de la dura interna que se vive en el PRO, Larreta afirmó “tenemos que trabajar para tener un candidato único en la Ciudad”, afirmó.

Larreta se mostró cerca de Jorge Macri

Durante el anuncio, Horacio Rodríguez Larreta se mostró con su ministro y también candidato a sucederlo, Jorge Macri. Ambos habían tenido diferencias tras la decisión de hacer elecciones concurrentes en la Capital.

macri vidal.png

Parados uno al lado del otro, Macri incluyó a Rodríguez Larreta cuando respondió una pregunta sobre cómo evaluaba la situación nacional. “No solo hablo con Mauricio. Con Horacio creo que hablo más seguido porque estamos en el mismo equipo”, marcó el exintendente de Vicente López, ante la sonrisa de su jefe administrativo, y siguió con la enumeración: “Con Patricia (Bullrich), con María Eugenia (Vidal)”.

Asimismo, sostuvo "nos preocupa mucho lo que está pasando con la economía pero no es un problema de futuro sino de presente. No es que vamos a heredad una situación compleja como la que plantea el Gobierno Nacional, esta ya es una situación compleja. Los que están devaluando son ellos, le destrozan el bolsillo a la clase media con la inflación".

Y luego agregó: "Me gustaría aprovechar este momento y contarte, Horacio. Me gustaría poner luz sobre algo muy lindo, somos la primera oficina pública en todo país que tiene un trámite especial para personas con trastorno del espectro autista".