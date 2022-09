"Mis diferencias con Patricia Bullrich, si son bien manejadas, nos enriquecen. Si la gente quiere en Argentina a un candidato muy extremo, yo no voy a ser. No voy a transformarme en algo que no creo para que me voten porque ese camino lleva al fracaso", resaltó Rodríguez Larreta durante un almuerzo con empresarios en la Bolsa de Comercio.