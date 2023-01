Horacio Rodríguez Larreta aseguró que "trabajan para frenar el embate a la Corte Suprema"

La palabra de Horacio Rodríguez Larreta en A24

En Villa Carlos Paz, el jefe de gobierno reveló que está "recorriendo el país todos los fines de semana" porque un candidato presidencial "debe conocer todos los rincones del país". En diálogo con Gonzalito Rodríguez, aseguró que con Gerardo Morales se encontraron "medio de casualidad" en Córdoba, y manifestó que "con el radicalismo en general tengo muy buena relación como parte de la unidad de Juntos por el Cambio".

"Estamos trabajando muy bien para sacar a la Argentina adelante, ahora estamos muy juntos para frenar al Gobierno en su embate con la Corte Suprema, no van a poder avanzara en diputados, tenemos los votos necesario y nos vamos a plantar", aseguró en tono político, Rodríguez Larreta, aunque aclaró que "vamos a dar el debate en comisión".

Cómo logró Horacio Rodríguez Larreta hacer surf

Sobre el final de la entrevista Gonzalito Rodríguez le pidió que conteste "con la verdad" sobre si la foto de la tabla de surf había sido editada con Photoshop. "La foto no está trucada, es una maravilla el fotógrafo porque me paré y al segundo me caí".

Horacio Rodríguez Larreta destacó que la actividad fue "divertida" aunque con "bastantes piñas", y volvió a destacar el trabajo del fotógrafo que logró la imagen: "No podía pararme ni un segundo seguido y me enganchó en el milisegundo que estaba parado".