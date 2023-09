Horacio Rodríguez Larreta se quejó de "la puerta giratoria" por el crimen de Mariano Barbieri

"Todas las veces anteriores que se lo detuvo quedó libre, incluso tuvo cuatro condenas efectivas que no cumplió en su totalidad. Lo soltaron antes", reprochó.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fhoraciorlarreta%2Fstatus%2F1699526520006483968&partner=&hide_thread=false ESTO ES LA PUERTA GIRATORIA pic.twitter.com/1FoeB6cHTI — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) September 6, 2023

Tras destacar el desempeñó de la fuerza de seguridad porteña, Rodríguez Larreta fustigó que "hubo catorce jueces que dicidieron dejarlo libre" y pidió "cambiar el sistema" judicial.

"El que roba, el que mata, el que desprecia la vida ajena tiene que ir presio y cumplir su pena. No entrar y salir", dijo.

"Las cárceles no funcionan si no se cierra la puerta atrás del detenido y no hay ninguna policía del mundo que alcance si cada vez que detienen a alguien, hay un juez que lo libera", agregó.