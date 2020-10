"Hubiéramos preferido una oposición más responsable frente a la pandemia", aseveró Katopodis

Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas.

Durante la jornada en que la Argentina llegó al millón de contagios de COVID, Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas, aseveró: "Hubiéramos preferido una oposición más responsable frente a la pandemia". Además, habló sobre la economía y defendió la gestión de Alberto Fernández: "Nuestro trabajo es silencioso, yo no hablé de los 12 hospitales que construí en 40 días".

"Nuestra prioridad fue pelear contra la pandemia, nos permitió que la pandemia no nos pegue de frente", aseguró el ex intendente de San Martín en Animales Sueltos y señaló que "el sistema de salud no ha colapsado, hay marchas porque los hospitales no son un cementerio".

En ese sentido, aseguró: "Nuestro trabajo es silencioso, yo no hablé de los 12 hospitales que construí en 40 días, logramos dar una respuesta". "Hubiéramos preferido una oposición más responsable frente a la pandemia", se quejó el ministro y sentenció: "Patricia Bullrich estuvo siempre convocando marchas y el ex Presidente (Mauricio Macri) de vacaciones en medio de la Pandemia".

En tanto, al hablar sobre la crisis económica y el aumento del dólar, Katopodis admitió: "Nos preocupa ordenar las variables de la macroeconomía, sacar a Argentina del default, resolver la presión cambiaria. La ciudadanía quiere preservar sus ahorros pero hay presión de los sectores que les ha ido muy bien".

Mirá de qué habló, además, el Ministro:

Katopodis sobre el rol de la oposición:

Katopodis sobre el rol del ministro de Economía, Martín Guzmán: