Identificaron y detuvieron a la madre de la beba hallada muerta en la Facultad de Arquitectura de La Plata: de qué se la acusa

La investigación por el hallazgo del cuerpo de una beba en la Universidad Nacional de La Plata dio un giro en las últimas horas por la detención de la madre que quedó acusada por el crimen.
La investigación dio un giro en las últimas horas tras nuevas pruebas recolectadas por los investigadores. La causa avanza bajo la órbita de la Justicia federal mientras se esperan resultados clave.
La investigación por el hallazgo del cuerpo de una beba en la Universidad Nacional de La Plata dio un giro en las últimas horas por la detención de la madre que quedó acusada por el crimen.
La mujer, identificada como C.V.R., de 32 años y nacionalidad chilena, había sido reportada como desaparecida durante el fin de semana junto a la beba. Tras el hallazgo, fue ubicada en la zona de 122 y 50, en buen estado general, aunque con un cuadro psiquiátrico que motivó su evaluación médica.
En ese momento no quedó detenida, mientras la Justicia avanzaba con distintas medidas para esclarecer lo ocurrido en el predio universitario. Sin embargo, con el avance de la investigación y la incorporación de nuevas pruebas, la causa tomó otro rumbo.
La mujer era paciente psiquiátrica y había dejado de tomar su medicación durante el embarazo. La denuncia por la desaparición de la madre y de la beba había sido radicada por la familia de la joven.
En la misma, consta que la mujer se acercó con su pareja a un hospital de la zona pero que se fue con la beba sin dar aviso al hombre.
Personal de la Brigada Federal La Plata localizó nuevamente a la mujer en la zona de 1 y 45 y, por orden judicial, procedió a su detención. El expediente, que en un primer momento estaba caratulado como “averiguación de causales de muerte”, fue recaratulado a “homicidio”.
Según la hipótesis, la muerte de la beba se produjo porque la mujer dejó abandonada a la menor en el predio sin un ataque directo contra la menor.
La decisión fue adoptada por el Juzgado Federal N° 1 de La Plata, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, quien continúa al frente de la causa para determinar con precisión qué ocurrió.
El hallazgo se produjo este lunes, cuando un empleado encontró el cuerpo de la beba en un sector en construcción lindero al edificio de Ciencias Agrarias. Junto al cuerpo había una libreta de nacimiento, lo que permitió avanzar en la identificación. Según fuentes del caso, la beba tendría alrededor de dos meses y medio.
Tras su detención, la mujer fue trasladada a la sede de la Policía Federal Argentina en La Plata, donde quedó a disposición de la Justicia.
Ahora, los investigadores aguardan los resultados de la autopsia y de las pericias, consideradas claves para reconstruir las últimas horas de la víctima y determinar el grado de responsabilidad de la madre en el hecho.