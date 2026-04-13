Identificaron y detuvieron a la madre de la beba hallada muerta en la Facultad de Arquitectura de La Plata: de qué se la acusa

En la misma, consta que la mujer se acercó con su pareja a un hospital de la zona pero que se fue con la beba sin dar aviso al hombre.

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Personal de la Brigada Federal La Plata localizó nuevamente a la mujer en la zona de 1 y 45 y, por orden judicial, procedió a su detención. El expediente, que en un primer momento estaba caratulado como “averiguación de causales de muerte”, fue recaratulado a “homicidio”.

Según la hipótesis, la muerte de la beba se produjo porque la mujer dejó abandonada a la menor en el predio sin un ataque directo contra la menor.

La investigación

La decisión fue adoptada por el Juzgado Federal N° 1 de La Plata, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, quien continúa al frente de la causa para determinar con precisión qué ocurrió.

El hallazgo se produjo este lunes, cuando un empleado encontró el cuerpo de la beba en un sector en construcción lindero al edificio de Ciencias Agrarias. Junto al cuerpo había una libreta de nacimiento, lo que permitió avanzar en la identificación. Según fuentes del caso, la beba tendría alrededor de dos meses y medio.

Tras su detención, la mujer fue trasladada a la sede de la Policía Federal Argentina en La Plata, donde quedó a disposición de la Justicia.

Ahora, los investigadores aguardan los resultados de la autopsia y de las pericias, consideradas claves para reconstruir las últimas horas de la víctima y determinar el grado de responsabilidad de la madre en el hecho.