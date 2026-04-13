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Muerte de Ángel: la terminante decisión que tomó la Justicia contra la madre del nene y su padrastro

La Justicia tomó una decisión clave en medio de la conmoción por la muerte del menor de 4 años y hay una hipótesis que complica a ambos.

Muerte de Ángel: la terminante decisión que tomó la Justicia contra la madre del nene y su pareja

Muerte de Ángel: la terminante decisión que tomó la Justicia contra la madre del nene y su pareja
Leé también La denuncia por maltrato que complica al padre de Ángel: el antecedente clave que investiga la Justicia
Luis, el padre de Ángel, tiene una denuncia por maltrato.

Se trata de Mariela Altamirano y Maicol González, quienes fueron arrestados durante la noche del domingo en un departamento ubicado sobre la calle San Martín, donde se alojaban de manera temporal.

padres angel

Ambos quedaron a disposición del fiscal Facundo Oribones y serán indagados el martes. Están imputados como coautores de homicidio agravado por el vínculo, un delito que prevé prisión perpetua.

Según indicaron fuentes judiciales, la detención se dispuso ante el riesgo de fuga. Los investigadores sostenían que la pareja podía trasladarse a Córdoba, mientras que la madre tenía la posibilidad de viajar a Misiones.

La principal hipótesis por la muerte de Ángel, el nene de 4 años

Una de las líneas más fuertes de la investigación apunta a que el padrastro, profesor de taekwondo, habría sido quien ejercía las agresiones contra el nene.

En ese contexto, los investigadores creen que la madre estaba al tanto de la situación e incluso sospechan que podría haber participado en algunos de los ataques.

Qué se sabe del caso de Ángel

Ángel murió el domingo 5 de abril tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en Comodoro Rivadavia. Según la versión de su madre, el nene se descompensó mientras dormía y falleció poco después en el hospital.

Sin embargo, el padre del chico, Luis López, denunció irregularidades en el proceso de tenencia y apuntó directamente contra la mujer, que ahora quedó detenida.

El niño había sido trasladado a vivir con su madre el 4 de noviembre de 2025, luego de una decisión judicial.

En paralelo, un dato clave surgido de la historia clínica sumó más dudas: el informe del servicio de emergencias 107 menciona un antecedente de traumatismo previo.

LA MUERTE DE ÁNGEL: LAS ALARMAS QUE NADIE ESCUCHÓ
LA MUERTE DE ÁNGEL: LAS ALARMAS QUE NADIE ESCUCHÓ

El documento señala que el chico llegó en estado crítico, inconsciente y sin responder a estímulos, lo que obligó a realizar maniobras de reanimación, ventilación asistida e intubación.

Además, durante el traslado ya había recibido masajes cardíacos y medicación de urgencia, lo que refleja la gravedad del cuadro.

Ese elemento ahora será clave para reconstruir qué ocurrió en las horas previas y determinar si el golpe tuvo relación directa con la muerte.

Mientras avanza la investigación, el caso sigue generando conmoción y podría tener nuevas definiciones en los próximos días.

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