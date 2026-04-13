Muerte de Ángel: la terminante decisión que tomó la Justicia contra la madre del nene y su padrastro

La principal hipótesis por la muerte de Ángel, el nene de 4 años

Una de las líneas más fuertes de la investigación apunta a que el padrastro, profesor de taekwondo, habría sido quien ejercía las agresiones contra el nene.

En ese contexto, los investigadores creen que la madre estaba al tanto de la situación e incluso sospechan que podría haber participado en algunos de los ataques.

Qué se sabe del caso de Ángel

Ángel murió el domingo 5 de abril tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en Comodoro Rivadavia. Según la versión de su madre, el nene se descompensó mientras dormía y falleció poco después en el hospital.

Sin embargo, el padre del chico, Luis López, denunció irregularidades en el proceso de tenencia y apuntó directamente contra la mujer, que ahora quedó detenida.

El niño había sido trasladado a vivir con su madre el 4 de noviembre de 2025, luego de una decisión judicial.

En paralelo, un dato clave surgido de la historia clínica sumó más dudas: el informe del servicio de emergencias 107 menciona un antecedente de traumatismo previo.

LA MUERTE DE ÁNGEL: LAS ALARMAS QUE NADIE ESCUCHÓ LA MUERTE DE ÁNGEL: LAS ALARMAS QUE NADIE ESCUCHÓ

El documento señala que el chico llegó en estado crítico, inconsciente y sin responder a estímulos, lo que obligó a realizar maniobras de reanimación, ventilación asistida e intubación.

Además, durante el traslado ya había recibido masajes cardíacos y medicación de urgencia, lo que refleja la gravedad del cuadro.

Ese elemento ahora será clave para reconstruir qué ocurrió en las horas previas y determinar si el golpe tuvo relación directa con la muerte.

Mientras avanza la investigación, el caso sigue generando conmoción y podría tener nuevas definiciones en los próximos días.