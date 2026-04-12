El doloroso momento que le toca vivir a Analía Franchín por la muerte de su mamá: "Perdoname"

En ese mismo tono, dejó uno de los pasajes más profundos del mensaje: “Qué suerte que estos últimos años pude comprender que hiciste lo que pudiste. Que a veces te dolía la vida”.

La despedida también incluyó agradecimientos por los gestos más simples pero significativos: desde las milanesas hasta la ropa que su madre le cosía, detalles cotidianos que construyeron el lazo entre ambas.

Y en un cierre que atravesó a todos, Analía escribió: “Te perdono y perdóname por esas cosas que solo nosotras sabemos. Te amo mamita. Descansá. Encontrá la paz”.

Embed - AF on Instagram: "Hoy te me escurriste entre los dedos mamita. Lo venías diciendo, lo venía pensando. Pero así y todo duele. Siento en el fondo la paz que sentiste al cerrar esos ojos azules. Esos ojos que ya no lloraban. Esos ojos adormecidos por tanto dolor soportado desde que eras tan solo una niña rubisima a la que solo maltrataban. Cuantas idas y vueltas tuvimos a lo largo de la vida. Ufff Dios sabe cuánto hemos peleado. Pero mi amor hacia vos siempre logró resolver todo. Que suerte que Estos ultimos años pude comprender que hiciste lo que pudiste. Que a veces te dolía la vida. Como te dije hoy cuando ya Sabía que se venían tus últimos latidos : Gracias por darme la vida, gracias por enseñarme a hacer de todo (literalmente de todo) gracias por tus milanesas, tus trapos de piso (los mejores del mercado) y por la ropa que me cosiste. Te perdono y perdóname por esas cosas que solo nosotras sabemos. Te amo mamita. Descansa. Encontra la paz " View this post on Instagram

La difícil situación de la madre de Analía Franchín

La muerte de Amalia también vuelve a poner en foco una historia familiar atravesada por problemas de salud mental. La propia Franchín contó en distintas oportunidades que su madre luchó durante años contra la depresión, un cuadro que marcó profundamente la dinámica familiar.

En una entrevista, incluso, recordó un episodio límite cuando tenía apenas 12 años y logró salvarle la vida al advertir una sobredosis de pastillas. “Sentía que mi mamá se me moría”, relató en aquel momento.

Ese pasado le da aún más peso a la despedida actual: una mezcla de dolor, comprensión y cierre emocional después de una vida compartida tan intensa como compleja.