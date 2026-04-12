El doloroso momento que le toca vivir a Analía Franchín por la muerte de su mamá: "Perdoname"
Amalia falleció tras un shock séptico y la panelista Analía Franchín la despidió con un texto íntimo, crudo y lleno de perdón que conmovió a todos.
12 abr 2026, 11:08
El doloroso momento que le toca vivir a Analía Franchín por la muerte de su mamá: "Perdoname"
La noche del sábado quedó marcada por el dolor paraAnalía Franchín. Su madre, Amalia, murió a las 23:25 en el Cemic Saavedra como consecuencia de un shock séptico, y la noticia generó una fuerte conmoción tanto en el ambiente artístico como en las redes sociales.
Sin embargo, fue la propia Analía quien terminó de estremecer a todos con el mensaje que le dedicó a su mamá: una despedida cargada de amor, heridas, perdón y una sinceridad brutal.
“Hoy te me escurriste entre los dedos mamita…”, escribió, en un texto que rápidamente se volvió viral. Allí habló del dolor de la pérdida, pero también de la paz que sintió al verla descansar después de años atravesados por el sufrimiento.
La panelista recordó la historia compartida, marcada por idas y vueltas, discusiones y reconciliaciones. “Dios sabe cuánto hemos peleado. Pero mi amor hacia vos siempre logró resolver todo”, expresó, dejando en claro la intensidad del vínculo.
En ese mismo tono, dejó uno de los pasajes más profundos del mensaje: “Qué suerte que estos últimos años pude comprender que hiciste lo que pudiste. Que a veces te dolía la vida”.
La despedida también incluyó agradecimientos por los gestos más simples pero significativos: desde las milanesas hasta la ropa que su madre le cosía, detalles cotidianos que construyeron el lazo entre ambas.
Y en un cierre que atravesó a todos, Analía escribió: “Te perdono y perdóname por esas cosas que solo nosotras sabemos. Te amo mamita. Descansá. Encontrá la paz”.
Embed - AF on Instagram: "Hoy te me escurriste entre los dedos mamita. Lo venías diciendo, lo venía pensando. Pero así y todo duele. Siento en el fondo la paz que sentiste al cerrar esos ojos azules. Esos ojos que ya no lloraban. Esos ojos adormecidos por tanto dolor soportado desde que eras tan solo una niña rubisima a la que solo maltrataban. Cuantas idas y vueltas tuvimos a lo largo de la vida. Ufff Dios sabe cuánto hemos peleado. Pero mi amor hacia vos siempre logró resolver todo. Que suerte que Estos ultimos años pude comprender que hiciste lo que pudiste. Que a veces te dolía la vida. Como te dije hoy cuando ya Sabía que se venían tus últimos latidos : Gracias por darme la vida, gracias por enseñarme a hacer de todo (literalmente de todo) gracias por tus milanesas, tus trapos de piso (los mejores del mercado) y por la ropa que me cosiste. Te perdono y perdóname por esas cosas que solo nosotras sabemos. Te amo mamita. Descansa. Encontra la paz "
View this post on Instagram
La difícil situación de la madre de Analía Franchín
La muerte de Amalia también vuelve a poner en foco una historia familiar atravesada por problemas de salud mental. La propia Franchín contó en distintas oportunidades que su madre luchó durante años contra la depresión, un cuadro que marcó profundamente la dinámica familiar.
En una entrevista, incluso, recordó un episodio límite cuando tenía apenas 12 años y logró salvarle la vida al advertir una sobredosis de pastillas. “Sentía que mi mamá se me moría”, relató en aquel momento.
Ese pasado le da aún más peso a la despedida actual: una mezcla de dolor, comprensión y cierre emocional después de una vida compartida tan intensa como compleja.