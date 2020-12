Quirós advirtió sobre la falta de información técnica de la vacuna rusa: "Sólo tenemos reportes periodísticos"

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires consideró que sólo "es cuestión de tiempo" para que salga la aprobación de la vacuna rusa (Foto: captura de TV)

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, brindó este viernes su habitual reporte sanitario y no puedo evitar opinar sobre la polémica alrededor de la vacuna Sputnik V. Consideró que los políticos deben dejarle el debate a los técnicos y que él no puede adelantar precisiones, ya que todavía el gobierno ruso no publicó la información científica.

"Esta pandemia es una de las primeras enfermedades donde tenemos más debate público que académico, el debate geopolítico se incluye en el debate sanitario. Los técnicos deben hacer la discusión cuando se trata de estos temas. La ciudadanía necesita recibir información precisa y clara después de un año tan difícil", consideró el funcionario porteño.

Consultado sobre si el gobierno de la Ciudad estaba al tanto de que no está probada la efectividad de Sputnik V en personas mayores de 60 años, dijo: "Hay vacunas sobre las que tenemos reportes científicos, y hay algunas sobre las que sólo tenemos reportes periodísticos, como es el caso de la Sputnik V".

"Necesitamos el reporte científico para describir su eficacia y alcance. Entiendo yo que los técnicos de Gamaleya están terminando el tercer avance del reporte y que será publicado. El tema es que toda la primera parte de esta vacuna fue con personas menores de 60 años. Al grupo mayor a 60 años todavía le falta días o semanas para poder comprobar con robustez estadística los resultados. Creo que es sólo una cuestión de tiempo", agregó.

Por todo ello Quirós concluyó: "No podemos discutir técnicamente una vacuna de la que no tenemos la información técnica".