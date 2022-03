Interna en el Frente de Todos: en la antesala del 24 de marzo, Cristina Kirchner se reunió con Hebe de Bonafini

"El encuentro fue muy fructífero, hablaron mucho, y la vicepresidenta, con el afecto que la caracteriza, saludó a todo el personal de la Casa de la Madres", detalló vía Twitter, luego del encuentro, la Asociación Madres de Plaza de Mayo.

En vísperas de un nuevo 24 de marzo, la vicepresidenta @CFKArgentina se reunió con Hebe de Bonafini, Rosa de Camarotti, Visitación de Loyola y Carmen Arias. El encuentro tuvo lugar en la sede de la Asociación.

La reunión se dio en el marco de una fuerte interna en la coalición de gobierno que se profundizó con el tratamiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el Congreso, cuando la Vicepresidenta se ausentó de la votación en el Senado de la Nación y varios legisladores que le responden votaron en contra del proyecto del Frente de Todos.

Asimismo, Hebe de Bonafini se ha manifestado varias veces en contra de la gestión del presidente Alberto Fernández, y hasta llegó a pedirle "perdón de rodillas" a los argentinos por el cierre de las negociaciones con el FMI.

"Quiero pedirles perdón, perdón de rodillas, porque a pesar de nuestro intenso trabajo de 45 años de lucha, de todas nuestras marchas (casi 3000), no logramos no pagar la deuda externa, que no es nuestra", agregó la referente en el texto que publicó a través del Instagram de Madres de Plaza de Mayo.