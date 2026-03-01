En vivo Radio La Red
Política
Congreso
CONGRESO

Régimen Penal Juvenil: cinco claves para entender la nueva ley y la incidencia de los menores en los delitos

La nueva ley reemplaza una normativa vigente desde 1980. ¿Cuáles son los principales cambios y qué puede pasar a partir de la aplicación de la nueva ley?

Facundo Pastor
por Facundo Pastor |
Régimen Penal Juvenil: cinco claves para entender la nueva ley y la incidencia de los menores en los delitos

El Congreso de la Nación sancionó una de las reformas más debatidas del año: el nuevo Régimen Penal Juvenil, que modifica la forma en que el Estado responde penalmente a los hechos delictivos cometidos por adolescentes. La ley, impulsada por el oficialismo y aprobada en el Senado con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención, reemplaza una normativa vigente desde 1980 y reconfigura la política criminal juvenil en momentos de fuerte debate público sobre inseguridad y participación juvenil en delitos.

Cinco claves que definen que pasará cuando un menor de edad cometa un delito.

1. Baja la edad de imputabilidad: de 16 a 14 años

El cambio más controversial es la reducción de la edad a partir de la cual un adolescente puede ser responsabilizado penalmente por un delito. Bajo este nuevo régimen, los jóvenes de 14 y 15 años podrán ser juzgados y recibir penas, algo que antes estaba reservado a quienes superaban los 16 años.

2. Proceso penal con garantías especializadas

La reforma elimina el sistema discrecional anterior y establece un proceso penal acusatorio completo para los adolescentes que enfrentan cargos: investigación fiscal, producción de pruebas y derecho a defensa desde el inicio, similar al procedimiento para adultos, pero con garantías y protocolos adaptados a menores.

3. Límites a la prisión y enfoque en reinserción

La pena máxima que puede recibir un menor condenado bajo el nuevo régimen es de 15 años de prisión. Además, la ley prohíbe expresamente la prisión o reclusión perpetua para menores de 18 años, alineándose con estándares internacionales de derechos humanos. La idea central es que el sistema penal también tenga un foco educativo y de reinserción social.

4. Alternativas al encierro como prioridad

Antes de llegar al encierro, los jueces podrán aplicar medidas alternativas para casos menos graves: prestación de servicios comunitarios, prohibiciones específicas de concurrir a determinados lugares o de salir del país o monitoreo electrónico domiciliario. Estas herramientas buscan reducir el uso de la privación de la libertad como primera respuesta estatal.

5. Responsabilidad civil de los progenitores

Uno de los puntos más polémicos es la responsabilidad civil de las familias por los daños causados por sus hijos adolescentes. Esta figura, condicionada al consentimiento de la víctima, abre paso a acuerdos reparatorios que, si se cumplen, pueden incluso extinguir la acción penal sin necesidad de condena.

La iniciativa de modificar la normativa vigente no surge en el vacío. Los datos oficiales más recientes muestran que la mayoría de las causas iniciadas contra menores en las 24 jurisdicciones se concentra en delitos contra la propiedad, aunque existen diferencias regionales.

Según pudo saber A24.com, en varios distritos, las provincias aplican principalmente medidas socioeducativas y de libertad vigilada, reservando la privación de la libertad como instrumento excepcional y siempre en institutos especializados para adolescentes.

Vale la pena destacar que estos datos contrastan con la percepción pública de inseguridad. Mientras una parte importante de la sociedad reclama respuestas más duras frente al delito juvenil, organismos internacionales como UNICEF y especialistas en derechos de la infancia advierten que la reducción de la edad de imputabilidad puede no abordar causas estructurales como la exclusión social, la deserción escolar y la falta de políticas preventivas sostenidas.

En términos estadísticos, el porcentaje de adolescentes vinculados a denuncias penales representa una porción reducida del total de la población juvenil, un dato que suele quedar relegado en medio de un debate atravesado por la sensibilidad social frente a la inseguridad.

