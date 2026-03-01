Régimen Penal Juvenil: cinco claves para entender la nueva ley y la incidencia de los menores en los delitos

3. Límites a la prisión y enfoque en reinserción

La pena máxima que puede recibir un menor condenado bajo el nuevo régimen es de 15 años de prisión. Además, la ley prohíbe expresamente la prisión o reclusión perpetua para menores de 18 años, alineándose con estándares internacionales de derechos humanos. La idea central es que el sistema penal también tenga un foco educativo y de reinserción social.

4. Alternativas al encierro como prioridad

Antes de llegar al encierro, los jueces podrán aplicar medidas alternativas para casos menos graves: prestación de servicios comunitarios, prohibiciones específicas de concurrir a determinados lugares o de salir del país o monitoreo electrónico domiciliario. Estas herramientas buscan reducir el uso de la privación de la libertad como primera respuesta estatal.

5. Responsabilidad civil de los progenitores

Uno de los puntos más polémicos es la responsabilidad civil de las familias por los daños causados por sus hijos adolescentes. Esta figura, condicionada al consentimiento de la víctima, abre paso a acuerdos reparatorios que, si se cumplen, pueden incluso extinguir la acción penal sin necesidad de condena.

La iniciativa de modificar la normativa vigente no surge en el vacío. Los datos oficiales más recientes muestran que la mayoría de las causas iniciadas contra menores en las 24 jurisdicciones se concentra en delitos contra la propiedad, aunque existen diferencias regionales.

Según pudo saber A24.com, en varios distritos, las provincias aplican principalmente medidas socioeducativas y de libertad vigilada, reservando la privación de la libertad como instrumento excepcional y siempre en institutos especializados para adolescentes.

Vale la pena destacar que estos datos contrastan con la percepción pública de inseguridad. Mientras una parte importante de la sociedad reclama respuestas más duras frente al delito juvenil, organismos internacionales como UNICEF y especialistas en derechos de la infancia advierten que la reducción de la edad de imputabilidad puede no abordar causas estructurales como la exclusión social, la deserción escolar y la falta de políticas preventivas sostenidas.

En términos estadísticos, el porcentaje de adolescentes vinculados a denuncias penales representa una porción reducida del total de la población juvenil, un dato que suele quedar relegado en medio de un debate atravesado por la sensibilidad social frente a la inseguridad.