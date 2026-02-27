En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Javier Milei
Reforma laboral
Gobierno

"Histórico": Javier Milei y sus ministros celebraron la aprobación de la reforma laboral

Tanto el Presidente como algunos de sus ministros salieron a festejar la sanción de la norma. Adorni destacó que el oficialismo logró "tres reformas estructurales" en 48 horas.

Los senadores oficialista y sus aliados celebraron la sanción de la ley (Foto: Reuters).

Los senadores oficialista y sus aliados celebraron la sanción de la ley (Foto: Reuters).
Leé también El Gobierno logró la sanción de la reforma laboral y cerró las extraordinarias con otra victoria
el gobierno logro la sancion de la reforma laboral y cerro las extraordinarias con otra victoria

A través de su perfil en X, Milei publicó un mensaje muy breve al respecto. "HISTÓRICO. Tenemos modernización laboral", escribió el mandatario, quien cerró su posteo con el ya clásico "VLLC".

Tuit_Milei

Por su parte, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no solo festejó la aprobación de la reforma, sino también la del Régimen Penal Juvenil y la modificación a la ley de glaciares. "Tres reformas estructurales sancionadas en 48 horas. Empleo y flexibilidad, justicia y orden, comercio y prosperidad. Dios bendiga a la República Argentina", fue el mensaje del jefe de los ministros.

Tuit_Adorni

Precisamente entre los ministros, Diego Santilli, titular de Interior y uno de los integrantes de la mesa política del Gobierno, se destacó con su posteo en X para sumarse al clima de celebración del oficialismo: "Tenemos reforma laboral en la Argentina. ¡Vamos, carajo!", escribió el funcionario, quien publicó una foto con el tablero final de la votación.

Tuit_Santilli

Por su parte, Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores del oficialismo, apeló a la épica para marcar la trascendencia de la sanción de la ley y aventuró lo que puede suceder en el Congreso: "Este equipo de senadores hizo historia. De verdad. Si hicimos todo esto en 2 meses, imagínense todo lo que vamos a hacer cuando arranquen las sesiones ordinarias".

Tuit_Bullrich
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Javier Milei Reforma laboral
Notas relacionadas
Argentina es el primer país en comenzar a aplicar el acuerdo de libre comercio Mercosur-UE
Milei sigue las sesiones del Senado desde Olivos, mientras prepara su discurso para el domingo en el Congreso
Milei redobla la pelea contra algunos empresarios y la enmarca en la "batalla cultural" contra la inflación

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar