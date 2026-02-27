"Histórico": Javier Milei y sus ministros celebraron la aprobación de la reforma laboral

El presidente Javier Milei y algunos de sus ministros celebraron la sanción de la reforma laboral, luego de que el Senado aprobara este viernes el proyecto que llegó a esa cámara girado por Diputados.
Tanto el Presidente como algunos de sus ministros salieron a festejar la sanción de la norma. Adorni destacó que el oficialismo logró "tres reformas estructurales" en 48 horas.
Los senadores oficialista y sus aliados celebraron la sanción de la ley (Foto: Reuters).
A través de su perfil en X, Milei publicó un mensaje muy breve al respecto. "HISTÓRICO. Tenemos modernización laboral", escribió el mandatario, quien cerró su posteo con el ya clásico "VLLC".
Por su parte, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no solo festejó la aprobación de la reforma, sino también la del Régimen Penal Juvenil y la modificación a la ley de glaciares. "Tres reformas estructurales sancionadas en 48 horas. Empleo y flexibilidad, justicia y orden, comercio y prosperidad. Dios bendiga a la República Argentina", fue el mensaje del jefe de los ministros.
Precisamente entre los ministros, Diego Santilli, titular de Interior y uno de los integrantes de la mesa política del Gobierno, se destacó con su posteo en X para sumarse al clima de celebración del oficialismo: "Tenemos reforma laboral en la Argentina. ¡Vamos, carajo!", escribió el funcionario, quien publicó una foto con el tablero final de la votación.
Por su parte, Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores del oficialismo, apeló a la épica para marcar la trascendencia de la sanción de la ley y aventuró lo que puede suceder en el Congreso: "Este equipo de senadores hizo historia. De verdad. Si hicimos todo esto en 2 meses, imagínense todo lo que vamos a hacer cuando arranquen las sesiones ordinarias".