Javier Milei anticipó cuándo levantará el cepo cambiario

En ese marco, el mandatario se refirió a las condiciones en las cuales recibió la administración y señaló que lanzó "un plan hiperortodoxo con un proceso de saneamiento del Banco Central y un sinceramiento cambiario.

"Hemos echado 50.000 empleados públicos, bajamos transferencias discrecionales, eliminamos la obra pública y eliminamos planes sociales truchos", describió. Milei enfatizó que "en diciembre empezó un proceso de desaceleración de la inflación, en enero ha dado 20% y hoy la inflación de viajar al 50% mensual están en niveles de un 15% anual".

Javier Milei sobre la inflación

En ese sentido, señaló que el número de inflación "aislado parece horroroso", pero pidió no olvidar "la herencia" recibida, al referirse al Índice de Precios al Consumidor subió 20,6% durante enero, 5 puntos porcentuales menos que el mes pasado.

Al respecto, detalló: "En diciembre la inflación viajaba a un ritmo del 15.000% anual. Nos dejaron plantada una hiperinflación. Si seguíamos así, nos íbamos a encontrar con un 95% de pobres".

"Los problemas no se arreglan emitiendo dinero, no hay solución inocua a la inflación. Sólo si dejás de emitir a la inflacion la vas a exterminar. El déficit fiscal no genera inflación, es la emisión monetaria la que genera inflación", aseguró el jefe del Estado.