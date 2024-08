Javier Milei calificó la nueva fórmula jubilatoria como un "atentado al bienestar de los argentinos"

“El daño que se está causando con esto es no menor. Los irresponsables le han costado al país 370 mil millones de dólares y el hundimiento definitivo en la pobreza e indigencia a los jóvenes. Es un atentado directamente contra el bienestar de los argentinos presentes y futuros, es la ruina del país”, afirmó en una entrevista con LN+.

“Lo que hay que tener en cuenta es el error conceptual y perjudicial que es esto para losa argentinos. Nos parece una irresponsabilidad por parte del Congreso hacer algo así, estaría condenando a los argentinos sin remedio”, sostuvo.

milei-y-macrijpg.jpg Mauricio Macri le brindó su apoyo a Javier Milei (Foto: archivo).

En la misma línea, la semana fue especialmente tensa para el Gobierno, marcada, entre otros temas, por el cruce entre Milei y el Pro. La controversia estalló cuando Mauricio Macri ordenó a sus diputados votar en contra de un decreto presidencial que destinaba 100 mil millones de pesos a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE.

Al respecto, el Presidente fue tajante: tras reconocer que mantuvo una cena con Macri en la residencia de Olivos, dijo que las explicaciones de Macri no lograron convencerlo.

“Estuve reunido aquí en Olivos cenando y él me dio las explicaciones. Y la verdad es que no me resultaron satisfactorias, siendo alguien que fue jefe de Estado y que sabe las necesidades en términos de inteligencia que tiene que enfrentar la Argentina... Están soslayando que la Argentina ha recibido dos atentados”, afirmó.

MILEI VENEZUELA .jpg Javier Milei se pronunció en las redes. Foto: archivo.

El Senado aprobó el proyecto que aumenta las jubilaciones y modifica su fórmula

Las palabras de Milei se dan luego de que ayer el Senado aprobara en general el proyecto que venía de diputados que aumenta las jubilaciones en un 8,1 por ciento y pliega su actualización mensual al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Milei aseguró que lo vetará.

La presentación del proyecto, que cuenta solo con 13 artículos y que consiguió ser dictaminado por una mayoría construida por el kirchnerismo, radicales y un bloque federal, quedó en manos del senador Mariano Recalde (CABA), de Unión por la Patria, que comenzó su alocución pasadas las 12.30.

Además del aumento de 8,1 y el cambio en la fórmula de actualización ahora basada acorde al IPC, la iniciativa contempla que, en marzo de cada año, se aplicará un aumento del 50 por ciento de la variación de la de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) por sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año anterior.

movilidad-jubilatoriajpg.webp

Aunque el bloque del PRO votó a favor del aumento, este viernes Macri justificó su respaldo al veto presidencial al señalar: "No se puede seguir debatiendo la necesidad del equilibrio fiscal. Por el bien de nuestros jubilados y de las futuras generaciones, respaldo la decisión de Milei".

El exmandatario también criticó a los senadores que impulsaron el proyecto, señalando que son los mismos que en el pasado se opusieron al cierre de empresas estatales deficitarias y corruptas. Además, recordó que fueron quienes aprobaron la apertura de universidades públicas, las cuales considera fuentes de despilfarro y corrupción.

El Gobierno nacional había explicado los motivos del rechazo

Semanas atrás, la Casa Rosada envió al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y al titular de la ANSES, Mariano de los Heros, para defender el "déficit cero" que promueven Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Los funcionarios postularon que aceptaban el 8,1, pero no harían lugar al resto de los puntos. No obstante, la propuesta del 8,1 también fue condicionada por los emisarios del Poder Ejecutivo al sostener que no sería de forma retroactiva a enero, mes en el que las jubilaciones subieron 12,5 frente al 20,6 que fue la inflación, sino al mes siguiente de la promulgación de la ley.