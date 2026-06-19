Junto a Adorni, Javier Milei participará este sábado del acto por el Día de la Bandera en Rosario

Durante la ceremonia está previsto que tomen la palabra el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, antes del discurso del Presidente.

La actividad marcará una nueva participación de Milei en una fecha emblemática para la ciudad, donde cada año se realizan los homenajes por el aniversario del fallecimiento de Manuel Belgrano y la creación de la bandera argentina.

La presencia de Victoria Villarruel

Entre los asistentes también estará la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien confirmó su presencia a través de sus redes sociales pese a no haber sido invitada de forma oficial.

La vicepresidenta Victoria Villarruel viajará a Rosario pese a no haber sido invitada oficialmente al acto. (Foto: archivo).

"El sábado estaré en Rosario, mi segunda casa y cuna de mi familia paterna. Siempre es un orgullo visitar la ciudad donde el general Belgrano izó nuestra Bandera por primera vez a orillas del río Paraná", expresó en redes sociales.

La vicepresidenta mantiene un vínculo personal con la ciudad, a la que viaja con frecuencia para visitar a su madre, residente en Rosario.

Además, su padre, Eduardo Marcelo Villarruel, teniente coronel retirado del Ejército y veterano de la Guerra de Malvinas, falleció en un sanatorio rosarino en mayo de 2021 tras contraer Covid-19.

La condecoración que recibió por su actuación en Malvinas se encuentra depositada en el camarín de la Catedral de Rosario, uno de los lugares que Villarruel suele visitar cuando se encuentra en la ciudad.

Cómo será el operativo de seguridad

El gobierno de Santa Fe dispuso un operativo especial para el desarrollo de la ceremonia. Unos 350 efectivos estarán distribuidos en distintos anillos de control alrededor del Monumento a la Bandera y las zonas aledañas.

Rosario volverá así a ser escenario de uno de los actos patrióticos más relevantes del país, con la presencia de las principales autoridades nacionales y provinciales en una jornada dedicada a conmemorar el Día de la Bandera.