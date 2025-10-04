Javier Milei estuvo en Entre Ríos, se reunió con Frigerio y encabezó un acto de campaña: "Sigan acompañando"

Embed

En el itinerario del día de hoy, el mandatario aterrizó a las 10 en el aeropuerto de Sauce Viejo (Santa Fe) y tenía previsto recorrer la peatonal San Martín junto a candidatos libertarios. Sin embargo, la caminata fue interrumpida por incidentes entre militantes libertarios y grupos opositores.

Milei saludó a los militantes tras los incidentes

El Presidente se trasladó luego a un hotel en la zona del puerto santafesino. Desde el balcón saludó a los militantes y minutos después bajó para cantar y hablar con ellos usando un megáfono.

“Esta es la última oportunidad de cambio para Argentina. Si aflojamos ahora, vuelven quienes nos condenaron a la miseria”, expresó Milei, antes de partir hacia Paraná, Entre Ríos. El operativo de seguridad fue coordinado por Casa Militar, con apoyo de la Policía santafesina y la Prefectura Naval.

Frigerio mantuvo una reunión de trabajo con Milei en Paraná.

Milei cierra filas con Espert y mantiene protagonismo

El viaje de Milei se produjo luego de una semana de alta tensión política y económica, marcada por la suba del dólar, el endurecimiento de controles cambiarios y los rumores sobre la renuncia de Espert, que el propio diputado desmintió: “No me bajo nada”, publicó en X, mensaje que Milei replicó para mostrar respaldo total.

Javier Milei saludó a los militantes que se acercaron hasta el hotel en el que se alojó brevemente en su visita a Santa Fe. Foto: La Libertad Avanza

El Presidente insiste en liderar personalmente la campaña a tres semanas de las elecciones legislativas del 26 de octubre, mientras busca mantener cohesionado a su espacio y contener los efectos de las denuncias judiciales que afectan a Espert.