Política
Javier Milei
Paraná
Elecciones 2025

Javier Milei estuvo en Entre Ríos, se reunió con Frigerio y encabezó un acto de campaña: "Sigan acompañando"

El presidente estuvo en Paraná luego de haber pasado unas horas en Santa Fe en donde se generaron disturbios. “Estamos cada día mejor, pero falta”, sostuvo el mandatario.

El presidente Javier Milei viajó este sábado a Santa Fe y Entre Ríos para reforzar la campaña electoral de La Libertad Avanza (LLA), en plena polémica por el escándalo que involucra a José Luis Espert y las denuncias por supuesto financiamiento narco. Junto a Rogelio Frigerio sostuvo: “Estamos cada día mejor”.

Graves incidentes y detenidos en la visita del presidente Javier Milei a Santa Fe

En plena campaña, el mandatario arribó a la ciudad entrerriana de Paraná en donde expresó desde un megáfono ante una multitud: “Estoy junto a nuestros candidatos". Prado, sobre la puerta de una camioneta, Javier Milei en Entre Ríos y sostuvo “desde el legado de Justo José de Urquiza nos convertimos en una potencia mundial y luego llegó el populismo”.

“Luego de un estado de decadencia el pueblo volvió a tomar las ideas de libertad, hay 6 millones de argentinos que antes no comían y ahora comen, pero estamos en un momento difícil. Si bien hicimos mucho, queda mucho por hacer, no aflojen porque esta vez vale la pena”, indicó Milei ante la multitud que lo rodeaba sobre el vehículo en el que habló.

La estamos pasando, pero cada día estamos mejor, les pido que nos sigan acompañando”, concluyó el presidente a través de un megáfono.

En el itinerario del día de hoy, el mandatario aterrizó a las 10 en el aeropuerto de Sauce Viejo (Santa Fe) y tenía previsto recorrer la peatonal San Martín junto a candidatos libertarios. Sin embargo, la caminata fue interrumpida por incidentes entre militantes libertarios y grupos opositores.

Milei saludó a los militantes tras los incidentes

El Presidente se trasladó luego a un hotel en la zona del puerto santafesino. Desde el balcón saludó a los militantes y minutos después bajó para cantar y hablar con ellos usando un megáfono.

Esta es la última oportunidad de cambio para Argentina. Si aflojamos ahora, vuelven quienes nos condenaron a la miseria”, expresó Milei, antes de partir hacia Paraná, Entre Ríos. El operativo de seguridad fue coordinado por Casa Militar, con apoyo de la Policía santafesina y la Prefectura Naval.

Frigerio mantuvo una reunión de trabajo con Milei en Paraná.

Milei cierra filas con Espert y mantiene protagonismo

El viaje de Milei se produjo luego de una semana de alta tensión política y económica, marcada por la suba del dólar, el endurecimiento de controles cambiarios y los rumores sobre la renuncia de Espert, que el propio diputado desmintió: No me bajo nada, publicó en X, mensaje que Milei replicó para mostrar respaldo total.

Javier Milei saludó a los militantes que se acercaron hasta el hotel en el que se alojó brevemente en su visita a Santa Fe. Foto: La Libertad Avanza

El Presidente insiste en liderar personalmente la campaña a tres semanas de las elecciones legislativas del 26 de octubre, mientras busca mantener cohesionado a su espacio y contener los efectos de las denuncias judiciales que afectan a Espert.

