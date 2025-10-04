La jugada de Mauro Icardi que sacude la causa por la restitución internacional de sus hijas

Por otra parte, el periodista reveló que la abogada Elba Marcovecchio viajará a Italia en los próximos días para reunirse con los letrados del jugador en dicho país y evaluar de qué manera pueden seguir avanzando con el caso que lo tiene enfrentado a la empresaria de cosméticos.

Qué dijo Mauro Icardi tras el fallo a su favor

Mauro Icardi festejó el fallo judicial que le dio la derecha en la causa penal que Wanda Nara y Maxi López, le habían iniciado.

Con una imagen de una carpeta que llevaba la inscripción “Causa Penal. Archivado”, el delantero del Galatasaray se expresó a través de sus historias de Instagram. Al pie de la publicación escribió tajante: “Me dicen por cucaracha que la causa fue archivada. ¿Les sorprende? A mí no. Otro invento, otra mentira, otra falsa denuncia”.

Pero Icardi no se detuvo allí. Poco después, profundizó su descargo y lanzó un mensaje contundente: “Lo único que espero es que no sigan usando a 5 menores porque el daño es irreparable. Se siguen cayendo las caretas poco a poco”, manifestó tras la decisión judicial, que no hizo lugar a la grave acusación presentada por la mayor de las Nara y su primer marido sobre su trato hacia uno de sus hijos varones.

IG Mauro Icardi tras fallo judicial a su favor

La denuncia realizada por López y la mediática, fue luego de un informe escolar que sugería que uno de sus hijos tenía sentimientos encontrados hacia él, asegurando quererlo pese a sus supuestos modos violentos.

Sin embargo, nada de esto pudo comprobarse. Incluso, durante su estadía en Buenos Aires para recuperarse de una lesión en la pierna, Mauro se mostró cercano a Valentino, Constantino y Benedicto, en un entorno de armonía.