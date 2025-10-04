La jugada de Mauro Icardi que sacude la causa por la restitución internacional de sus hijas

Luego de que la Justicia fallara a su favor en el marco de la denuncia presentada por Maxi López y Wanda Nara, Mauro Icardi decidió no viajar a la Argentina como había previsto inicialmente.
Mauro Icardi tomó una decisión contundente respecto a la restitución internacional de Francesca e Isabella, sus hijas con su expareja, Wanda Nara.
La información fue brindada por Facundo Ventura en las redes sociales, donde aseguró justamente que el futbolista tomó la decisión tras recibir el asesoramiento de su equipo legal en Italia.
“Si bien Mauro Icardi extraña a sus hijas y tenía pensado, junto a la China Suárez, volver al país en el mes de octubre, decidieron que era mejor esperar porque nadie le aseguraba que en el poco tiempo que estuviera acá iba a poder verlas”, precisó el periodista.
Además, los compromisos del deportista con su club, el Galatasaray, representan un obstáculo adicional para su viaje: “Él tenía que solicitar un pedido especial en el Galatasaray para que lo dejaran venir y no quiere entorpecer tampoco todo el avance que vienen teniendo sus abogados en relación a la restitución internacional”.
Por otra parte, el periodista reveló que la abogada Elba Marcovecchio viajará a Italia en los próximos días para reunirse con los letrados del jugador en dicho país y evaluar de qué manera pueden seguir avanzando con el caso que lo tiene enfrentado a la empresaria de cosméticos.
Mauro Icardi festejó el fallo judicial que le dio la derecha en la causa penal que Wanda Nara y Maxi López, le habían iniciado.
Con una imagen de una carpeta que llevaba la inscripción “Causa Penal. Archivado”, el delantero del Galatasaray se expresó a través de sus historias de Instagram. Al pie de la publicación escribió tajante: “Me dicen por cucaracha que la causa fue archivada. ¿Les sorprende? A mí no. Otro invento, otra mentira, otra falsa denuncia”.
Pero Icardi no se detuvo allí. Poco después, profundizó su descargo y lanzó un mensaje contundente: “Lo único que espero es que no sigan usando a 5 menores porque el daño es irreparable. Se siguen cayendo las caretas poco a poco”, manifestó tras la decisión judicial, que no hizo lugar a la grave acusación presentada por la mayor de las Nara y su primer marido sobre su trato hacia uno de sus hijos varones.
La denuncia realizada por López y la mediática, fue luego de un informe escolar que sugería que uno de sus hijos tenía sentimientos encontrados hacia él, asegurando quererlo pese a sus supuestos modos violentos.
Sin embargo, nada de esto pudo comprobarse. Incluso, durante su estadía en Buenos Aires para recuperarse de una lesión en la pierna, Mauro se mostró cercano a Valentino, Constantino y Benedicto, en un entorno de armonía.