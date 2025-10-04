Mauricio Macri, tras su reunión con Milei en Olivos: "Confío en que habrá reformas estructurales"

Milei habló de “consensos” y volvió a llamarlo “Presi”
El encuentro con Mauricio Macri, que fue revelado por el propio Milei, se extendió por una hora y media y sirvió para "acordar trabajar en conjunto, a partir del 27 de octubre, para construir los consensos necesarios", según palabras del actual Presidente.
Milei publicó después en sus redes: “Recién hemos terminado una muy fructífera reunión con el expresidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la secretaria general Karina Milei. Acordamos trabajar en conjunto a partir del 27 de octubre para construir los consensos necesarios y avanzar en las reformas estructurales que necesita nuestro país para que sea grande nuevamente. VLLC!”.
El ex presidente se expresó en sus redes sociales tras la reunión con el mandatario.
Contexto político: elecciones y tensiones internas
El diálogo se dio en medio de un escenario complejo para el Gobierno, marcado por la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, los reveses en el Congreso con el rechazo a los vetos presidenciales y las acusaciones por vínculos con el narcotráfico que involucran a José Luis Espert, primer candidato libertario en PBA.
Tanto Macri como Milei apuestan a mostrar señales de gobernabilidad y consensos antes de los comicios del 26 de octubre, con el objetivo de consolidar respaldo político para aprobar reformas profundas en el Congreso.