Mauricio Macri, tras su reunión con Milei en Olivos: "Confío en que habrá reformas estructurales"

El ex presidente se expresó en sus redes sociales tras el encuentro con el mandatario y destacó las medidas que se esperan para luego de las elecciones. Además. pidió la unidad de los que quieren “un cambio”.

El expresidente Mauricio Macri calificó como “muy buena” la reunión que mantuvo este viernes en la quinta de Olivos con el presidente Javier Milei y aseguró que, tras las elecciones del 26 de octubre, el Gobierno avanzará hacia “una etapa de reformas estructurales importantes”. El líder de PRO también expresó su expectativa de que quienes impulsan el cambio “puedan unirse”.

Tras su alejamiento, Milei y Macri compartirán otro encuentro (Foto: archivo).

Desde su cuenta de X, el ex mandatario comentó: “Después de las elecciones del 26 de octubre, confío en que el Gobierno iniciará una etapa de cambios orientados a reformas estructurales”.

A su vez, el ex presidente expresó su expectativa de que quienes impulsan el cambio “puedan unirse desde el Congreso para promover las transformaciones que el país necesita”.

Las posibilidades de progreso y crecimiento de la Argentina son enormes, pero requieren cambios importantes y el compromiso con una agenda real y metas a cumplir”, concluyó.

Milei habló de “consensos” y volvió a llamarlo “Presi”

El encuentro con Mauricio Macri, que fue revelado por el propio Milei, se extendió por una hora y media y sirvió para "acordar trabajar en conjunto, a partir del 27 de octubre, para construir los consensos necesarios", según palabras del actual Presidente.

Milei publicó después en sus redes: “Recién hemos terminado una muy fructífera reunión con el expresidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la secretaria general Karina Milei. Acordamos trabajar en conjunto a partir del 27 de octubre para construir los consensos necesarios y avanzar en las reformas estructurales que necesita nuestro país para que sea grande nuevamente. VLLC!”.

El ex presidente se expresó en sus redes sociales tras la reunión con el mandatario.

Contexto político: elecciones y tensiones internas

El diálogo se dio en medio de un escenario complejo para el Gobierno, marcado por la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, los reveses en el Congreso con el rechazo a los vetos presidenciales y las acusaciones por vínculos con el narcotráfico que involucran a José Luis Espert, primer candidato libertario en PBA.

Tanto Macri como Milei apuestan a mostrar señales de gobernabilidad y consensos antes de los comicios del 26 de octubre, con el objetivo de consolidar respaldo político para aprobar reformas profundas en el Congreso.

