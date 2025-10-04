A24.com

Con la fe intacta: Daniela Celis participó de la Peregrinación a Luján para pedir por Thiago Medina

Daniela Celis se sumó a la tradicional Peregrinación a Luján, una caminata que cada año convoca a miles de fieles. En esta oportunidad, decidió participar con un objetivo muy personal: pedir por la recuperación de Thiago Medina.

4 oct 2025, 21:46
A pesar de la temperatura algo elevada, Daniela Celis se sumó a la 51° Peregrinación a Luján a pedir por la pronta recuperación de Thiago Medina y allí, compartió la foto de la caminata.

El exparticipante de Gran Hermano se recupera de a poco del grave accidente que sufrió en su moto el viernes 12 de septiembre en Moreno. Ya despertó y, además, conversa con su familia, que lo acompañó en todo momento. Ni hablar de su expareja, que movió cielo y tierra para estar a su lado y, una vez más, lo dejó demostrado.

En la imagen se la puede ver rodeada de miembros de la Obra Salesiana de Bernal y otros peregrinos que se rinden ante la fe como todos los años.

Daniela Celis rumbo a Luján

Esta edición volvió a convocar a jóvenes y adultos de todo el país. El recorrido principal comenzó en el Santuario de San Cayetano de Liniers (Cuzco 150, CABA) y se extendió a lo largo de 60 kilómetros hasta la Basílica de Luján.

De acuerdo con la organización, la salida oficial se realizó a las 10 de la mañana, acompañada por la Imagen Peregrina de la Virgen, que guió a los caminantes durante toda la jornada y la noche. Como es tradición, se instalaron puestos sanitarios y de apoyo gratuitos a lo largo del trayecto para asistir a los fieles.

Cómo evoluciona Thiago Medina

Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, sigue internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega (Moreno) desde el accidente de moto que sufrió el viernes 12 de septiembre.

Durante las últimas semanas, su cuadro pasó de crítico a estable, con signos alentadores: está despierto, ya no requiere asistencia respiratoria mecánica ni cánula de oxígeno, y responde a estímulos básicos.

Uno de los avances más destacados es la toilette quirúrgica que se le practicó recientemente sin complicaciones, paso clave en la limpieza de heridas y prevención de infecciones. En el parte médico, informaron que continúa en la UTI para seguir su recuperación.

Su entorno —familiares, Daniela Celis (su expareja y madre de sus hijas), y sus hermanas— mantuvo informada a la opinión pública sobre cada paso. La ex Gran Hermano difundió que el joven “continúa mejorando, superando muy bien el postoperatorio. Se encuentra mejor de ánimo, come, y ahora duerme” y destacó que ya no necesita soporte con oxígeno.

La familia tiene puestas sus esperanzas en que, si la evolución sigue este curso, pronto podría dejar la terapia intensiva.

thiago medina

     

 

