Con la fe intacta: Daniela Celis participó de la Peregrinación a Luján para pedir por Thiago Medina

Esta edición volvió a convocar a jóvenes y adultos de todo el país. El recorrido principal comenzó en el Santuario de San Cayetano de Liniers (Cuzco 150, CABA) y se extendió a lo largo de 60 kilómetros hasta la Basílica de Luján.

De acuerdo con la organización, la salida oficial se realizó a las 10 de la mañana, acompañada por la Imagen Peregrina de la Virgen, que guió a los caminantes durante toda la jornada y la noche. Como es tradición, se instalaron puestos sanitarios y de apoyo gratuitos a lo largo del trayecto para asistir a los fieles.

Cómo evoluciona Thiago Medina

Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, sigue internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega (Moreno) desde el accidente de moto que sufrió el viernes 12 de septiembre.

Durante las últimas semanas, su cuadro pasó de crítico a estable, con signos alentadores: está despierto, ya no requiere asistencia respiratoria mecánica ni cánula de oxígeno, y responde a estímulos básicos.

Uno de los avances más destacados es la toilette quirúrgica que se le practicó recientemente sin complicaciones, paso clave en la limpieza de heridas y prevención de infecciones. En el parte médico, informaron que continúa en la UTI para seguir su recuperación.

Su entorno —familiares, Daniela Celis (su expareja y madre de sus hijas), y sus hermanas— mantuvo informada a la opinión pública sobre cada paso. La ex Gran Hermano difundió que el joven “continúa mejorando, superando muy bien el postoperatorio. Se encuentra mejor de ánimo, come, y ahora duerme” y destacó que ya no necesita soporte con oxígeno.

La familia tiene puestas sus esperanzas en que, si la evolución sigue este curso, pronto podría dejar la terapia intensiva.