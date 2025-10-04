José Luis Espert se quebró al hablar de las acusaciones y aseguró que Milei no le pidió la renuncia. 

pese-a-los-cuestionamientos-dentro-del-gobierno-el-presidente-javier-milei-sostuvo-a-jospe-luis-espert-en-todo-momento-foto-reutersagustin-marcarian-IOUC2ZY6D5ACHMLH4GXDGFD5AQ

El viernes, Espert se reunió en la Casa Rosada con Javier Milei, Karina Milei y Santiago Caputo para definir los próximos pasos tras la denuncia presentada por Juan Grabois, que lo acusa de recibir US$ 200.000 de Machado para la campaña de 2019 o para su patrimonio personal.

En medio de la reunión, Espert publicó en X un mensaje contundente: “No me bajo nada”, que fue compartido por el propio Milei para ratificar su respaldo. “Con el apoyo del Presidente me alcanza. No aceptaría ningún pedido político de nadie que no fuera él”, declaró el diputado.

“Tengo 4 títulos, me deslomé estudiando”

Espert negó las acusaciones y explicó que los viajes compartidos con Machado fueron solo para presentar sus libros: “Unos meses después de haberme recibido de doctor en Economía ya decían que era narco. Tengo cuatro títulos, me deslomé estudiando y trabajando desde chico”.

809680-gec2a-fxkaaezcs El diputado nacional volvió a explicar su vínculo con Fred Machado.

También reconoció que su primera respuesta pública fue insuficiente: “Me quedé corto, la gente esperaba otra cosa. Es falso que me bajaron de actos: la campaña sigue con normalidad”.

La polémica por el financiamiento y la investigación judicial

El 29 de septiembre, Grabois presentó una denuncia ante la Justicia Federal donde sostiene que Espert habría recibido fondos ilegales de Machado, lo que abrió una investigación que ya sumó testimonios y repercusiones políticas.

El economista se mostró firme: “Si estoy acá es por el apoyo de mi familia”, aseguró al quebrarse nuevamente en vivo. “Le pedí la reunión a Milei porque es mi amigo. Cada vez que quiero hablar con él, me recibe sin dudar”, agregó.