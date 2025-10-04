En vivo Radio La Red
Política
José Luis Espert
Javier Milei
Gobierno

José Luis Espert se quebró al hablar de las acusaciones y aseguró que Milei no le pidió la renuncia

El diputado nacional volvió a explicar su vínculo con Fred Machado y contó cómo vive este momento. “La estoy pasando muy mal, es muy angustiante”, agregó.

El diputado nacional José Luis Espert salió a desmentir los rumores sobre su posible renuncia a la candidatura para las elecciones legislativas del 26 de octubre. Tras una reunión clave con el presidente Javier Milei, el economista aseguró que seguirá en carrera por La Libertad Avanza, en medio de la polémica por sus presuntos vínculos con el empresario Fred Machado, detenido por causas de narcotráfico.

javier Milei decidió sostener a José Luis Espert como su primer candidato a diputado nacional para enfrentar al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Foto: Archivo.

La estoy pasando muy mal, es muy angustiante. Estoy roto por el estrago que este hijo de puta de Grabois hizo con mi familia”, dijo entre lágrimas en declaraciones a Radio Mitre. También cargó contra el dirigente social: “Siento bronca con esta basura de Grabois, que es un delincuente. Lo que está en juego es muy grande: si nos caemos, están los orcos esperando para comernos crudos. No podemos entregarles el país a los kirchneristas”.

Durante la entrevista radial en la que rompió en llanto, el legislador libertario ratificó que no se bajará de la contienda electoral y aseguró que el presidente Javier Milei “nunca le sugirió” que se corra de la campaña.

“Eso es una mentira, estuve con él, pero nunca pensé en renunciar ni él sugirió algo por el estilo. Estoy totalmente convencido de que voy a demostrar la infamia que es esta denuncia de este impresentable de Grabois”, apuntó Espert después de haberse reunido ayer a última hora con el Presidente en Olivos.

El viernes, Espert se reunió en la Casa Rosada con Javier Milei, Karina Milei y Santiago Caputo para definir los próximos pasos tras la denuncia presentada por Juan Grabois, que lo acusa de recibir US$ 200.000 de Machado para la campaña de 2019 o para su patrimonio personal.

En medio de la reunión, Espert publicó en X un mensaje contundente: “No me bajo nada”, que fue compartido por el propio Milei para ratificar su respaldo. “Con el apoyo del Presidente me alcanza. No aceptaría ningún pedido político de nadie que no fuera él”, declaró el diputado.

“Tengo 4 títulos, me deslomé estudiando”

Espert negó las acusaciones y explicó que los viajes compartidos con Machado fueron solo para presentar sus libros: “Unos meses después de haberme recibido de doctor en Economía ya decían que era narco. Tengo cuatro títulos, me deslomé estudiando y trabajando desde chico”.

El diputado nacional volvió a explicar su vínculo con Fred Machado.

El diputado nacional volvió a explicar su vínculo con Fred Machado.

También reconoció que su primera respuesta pública fue insuficiente: “Me quedé corto, la gente esperaba otra cosa. Es falso que me bajaron de actos: la campaña sigue con normalidad”.

La polémica por el financiamiento y la investigación judicial

El 29 de septiembre, Grabois presentó una denuncia ante la Justicia Federal donde sostiene que Espert habría recibido fondos ilegales de Machado, lo que abrió una investigación que ya sumó testimonios y repercusiones políticas.

El economista se mostró firme: “Si estoy acá es por el apoyo de mi familia”, aseguró al quebrarse nuevamente en vivo. “Le pedí la reunión a Milei porque es mi amigo. Cada vez que quiero hablar con él, me recibe sin dudar”, agregó.

