Javier Milei expresó sus condolencias por el asesinato del playero en Rosario: "No vamos a parar hasta que ...."

milei.png

"El kirchnerismo y el socialismo entregaron la ciudad a la delincuencia, y hoy lamentamos 4 homicidios en una semana", afirmó Milei, quien habló de "un grupo de narcoterroristas desesperados por sostener el poder y la impunidad".

Acto seguido, el presidente se dirigió con dureza contra los sicarios en medio de la ola de crímenes en Rosario y recalcó que durante su mandato no "dejarán de perseguirlos"

"No vamos a dejar de requisar las cárceles. No vamos a titubear cuando la vida de un inocente esté en juego. No vamos a permitir que sigan gobernando Rosario. Las Fuerzas de Seguridad tienen nuestro apoyo irrestricto para hacer lo que sea necesario para reinstaurar el orden", subrayó.

milei__.jpg

En tanto, afirmó: "Vamos a redoblar esfuerzos, encerrarlos, aislarlos, recuperar las calles y la libertad de los rosarinos. No negociamos, porque sabemos que son ellos o nosotros",

Por último, Milei le dejó una breve pero tajante orden a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien junto a su par del Interior, Luis Petri, viajan en las próximas horas a Rosario. "Ni un paso atrás, Ministra", sentenció.