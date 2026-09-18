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"Sé que todos...": el video que Bullrich publicó con una canción de Lali tras sus críticas por Discapacidad

Luego de expresar su malestar porque no le anticiparon los cambios en el Presupuesto, la jefa del bloque de senadores de LLA hizo un posteo en redes con un irónico mensaje.

Patricia Bullrich difundió un irónico video en redes sociales (Foto: captura de video).

Patricia Bullrich difundió un irónico video en redes sociales (Foto: captura de video).

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, publicó este viernes un video en redes sociales donde se la ve trabajando en su despacho del Senado y escuchando una canción de Lali Espósito, quien en distintas oportunidades protagonizó duros cruces con el presidente Javier Milei.

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El posteo del video de Bullrich, difundido en la red X, fue titulado por la propia senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza con la frase: "Sé que todos los 'peros' tienen un "porqué". En poco más de un minuto, primero se la ve a la senadora sentándose en la silla de su despacho.

Lugo, Bullrich se muestra abriendo su tablet y haciendo una búsqueda en la aplicación YouTube, donde finalmente escucha y comienza a tararear el tema “No me importa”, de Lali Espósito.

La elección del tema y de la artista fue interpretado como un mensaje crítico por parte de la jefa del bloque de senadores oficialistas, quien en las últimas horas, en diálogo con A24, cuestionó el modo en que ingresó el proyecto de Presupuesto al Congreso y reclamó una mayor coordinación dentro del oficialismo.

“Habíamos estado el día anterior con la mesa política y se habían dado los números macro, pero nadie dijo nadie de esto”, sostuvo, y agregó: “El tema de discapacidad es muy fuerte”.

La senadora cuestionó que, en medio de ese escenario, apareciera el proyecto presupuestario con modificaciones en Discapacidad que no habían sido discutidas previamente en esa mesa. “En vez de mantener eso, de golpe viene una bomba atómica”, afirmó.

La difusión del video aumentó el clima de tensión en la mesa política, aunque cerca de Bullrich rechazaron cualquier posibilidad de alejarse de su cargo al frente del bloque de senadores de LLA. "Obvio que sigue", respondió una fuente consultada por A24.com.

El video es un nuevo mensaje que Bullrich parece enviarle a la cúpula del Gobierno. En medio de la polémica por los cambios en el proyecto de Presupuesto, Bullrich no solo salió a despegarse de las modificaciones en lo vinculado con Discapacidad, sino que también se quejó porque "tratan de tontos" a los jefes parlamentarios de LLA, ya que dijo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem "tampoco sabía del proyecto".

Ahora, pocas horas después de esas declaraciones, se mostró cantando la canción de Lali Espósito mientras tomaba un café y se movía al ritmo de la música, que dice: “Sé que todos los ‘peros’ tienen un ‘porqué'".

En otro momento del video se lo ve entrando al despacho al prosecretario parlamentario de LLA, Cristian Larsen, un hombre de PRO y del riñón de Hernán Lombardi, quien le entrega una carpeta que Bullrich firma con su lapicera.

El video, según confirmaron las fuentes, fue grabado el jueves en su despacho del Senado, tras la aprobación de la ley de Inocencia Fiscal II.

En pocas palabras

  • Bullrich tensa la relación: La senadora publicó un video irónico con música de Lali Espósito, generando malestar en el gobierno de Javier Milei.
  • Presupuesto y Discapacidad: El malestar se originó por cambios en el presupuesto de Discapacidad que rompieron un acuerdo con la oposición, sin anticipación a la mesa política.
  • Mensaje en Redes: El video, titulado "Sé que todos los 'peros' tienen un 'porqué'", fue interpretado como un mensaje crítico hacia la cúpula del gobierno.
Resumen generado por Thinkindot AI
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