"Sé que todos...": el video que Bullrich publicó con una canción de Lali tras sus críticas por Discapacidad

“Habíamos estado el día anterior con la mesa política y se habían dado los números macro, pero nadie dijo nadie de esto”, sostuvo, y agregó: “El tema de discapacidad es muy fuerte”.

La senadora cuestionó que, en medio de ese escenario, apareciera el proyecto presupuestario con modificaciones en Discapacidad que no habían sido discutidas previamente en esa mesa. “En vez de mantener eso, de golpe viene una bomba atómica”, afirmó.

La difusión del video aumentó el clima de tensión en la mesa política, aunque cerca de Bullrich rechazaron cualquier posibilidad de alejarse de su cargo al frente del bloque de senadores de LLA. "Obvio que sigue", respondió una fuente consultada por A24.com.

Sé que todos los "peros" tienen un "porqué" pic.twitter.com/d7GNMXCjVR — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 18, 2026

El video es un nuevo mensaje que Bullrich parece enviarle a la cúpula del Gobierno. En medio de la polémica por los cambios en el proyecto de Presupuesto, Bullrich no solo salió a despegarse de las modificaciones en lo vinculado con Discapacidad, sino que también se quejó porque "tratan de tontos" a los jefes parlamentarios de LLA, ya que dijo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem "tampoco sabía del proyecto".

Ahora, pocas horas después de esas declaraciones, se mostró cantando la canción de Lali Espósito mientras tomaba un café y se movía al ritmo de la música, que dice: “Sé que todos los ‘peros’ tienen un ‘porqué'".

En otro momento del video se lo ve entrando al despacho al prosecretario parlamentario de LLA, Cristian Larsen, un hombre de PRO y del riñón de Hernán Lombardi, quien le entrega una carpeta que Bullrich firma con su lapicera.

El video, según confirmaron las fuentes, fue grabado el jueves en su despacho del Senado, tras la aprobación de la ley de Inocencia Fiscal II.