Javier Milei, Karina y Diego Santilli visitan Bahía Blanca para recorrer inversiones y reforzar la agenda bonaerense

Durante el traslado hacia la ciudad, la comitiva también sobrevolará los terrenos donde está prevista la ampliación de la Central Piedrabuena de Pampa Energía.

Luego, Milei, Karina Milei y Santilli visitarán las instalaciones de Louis Dreyfus Company, que anunció un desembolso de US$400 millones para construir una nueva planta de procesamiento de soja y girasol. Según la empresa, el proyecto busca convertirse en una de las instalaciones de mayor escala del mundo dentro de su tipo.

Un cierre político con la mirada puesta en la provincia de Buenos Aires

Javier Milei y Karina Milei. (Foto: archivo)

Después del recorrido por las plantas industriales y el puerto bahiense, el Presidente encabezará un acto junto a dirigentes y militantes de La Libertad Avanza en el centro de la ciudad.

La visita se da en un momento en el que el oficialismo busca consolidar su presencia territorial de cara a los próximos desafíos electorales y avanzar con su agenda legislativa, que incluye iniciativas como el Presupuesto 2027 y la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

La presencia de Diego Santilli suma un componente político adicional. El jefe de Gabinete es mencionado dentro del oficialismo como una de las figuras con mayor protagonismo para el armado bonaerense de cara a 2027.

La primera visita de Milei a Bahía Blanca tras las inundaciones

El viaje marcará el regreso de Javier Milei a Bahía Blanca después de las inundaciones que afectaron a la ciudad en marzo de 2025, cuando recorrió las zonas afectadas y supervisó tareas de asistencia.

La elección del destino tiene una lectura política dentro del oficialismo, que busca mostrar el impacto de las inversiones privadas en una provincia gobernada por Axel Kicillof, con quien mantiene fuertes diferencias sobre el rumbo económico y productivo.

Bahía Blanca es considerada una ciudad estratégica por su polo industrial, su puerto y su actividad vinculada al sector energético y agroexportador.