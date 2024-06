Javier Milei insistió con "vetar todo" lo que vaya en contra del equilibrio fiscal: "Me importa tres carajos"

El mandatario también indicó que el ajuste del gasto público durante su gestión “corresponde 90% a la motosierra, y solo 10% a la licuadora”. Además, destacó: “Llevamos la cantidad de ministerios a la mitad, lo que no fue gratis”.

En la mísma línea, el mandatario adelantó: "Ya echamos a 25 mil empleados estatales, vamos a despedir 50 mil más”.

Respecto de su futuro, Milei afirmó: “Yo puedo llegar a estar cuatro u ocho años, si todo sale muy bien. Después voy a tener que salir a laburar. Es interesante porque como tengo que volver a salir a laburar, me tengo que ocupar activamente de hacer cosas que esté bien porque, si no, el día después me quedo sin laburo y me cago de hambre”.

Milei volvió a respaldar a Pettovello y apuntó contra los "gerentes de la pobreza"

milei-petovello Milei volvió a respaldar a Pettovello y apuntó contra los "gerentes de la pobreza" (Foto: archivo).

Por otro lado, Milei una vez más salió en defensa de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en pleno escándalo por los alimentos almacenados en depósitos de ese organismo: “Estamos viendo una enorme tarea de quien fue tan torpedeada en los últimos días”.

“Acabamos de hacer tremendo ajuste y solamente tenemos reclamos del plano social de los gerentes de la pobreza. Nos cansamos de escuchar que había que terminar con el curro de los intermediarios, que había que salir del asistencialismo. Lo estamos haciendo. ¿O pensaban que era gratis? Obvio que todos los chorros que perdían los curros se iban a enojar. La están operando a ella y al Gobierno de todos lados”, concluyó.