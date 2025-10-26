Javier Milei tras la victoria electoral: "Le sacamos 14 puntos al kirchnerismo"

El presidente Javier Milei le agradeció a los argentinos por el desarrollo de los comicios y el uso del nuevo sistema de votación, luego del triunfo electoral de La Libertad Avanza en las elecciones de medio término.
Desde el búnker de La Libertad Avanza, el presidente Javier Milei celebró el triunfo en las elecciones legislativas y agradeció a los argentinos por “una maravillosa elección” con el nuevo sistema de boleta única de papel.
Agradezco a "todos los argentinos por esta nueva elección y por la maravillosa elección que se hizo estrenando un nuevo sistema de votación", dijo el presidente desde el búnker de LLA y destacó que con la boleta única de papel porque "termina con la trampa". "Estamos a favor de un sistema democrático transparente", señaló el Presidente
"Hoy comienza la construcción de la Argentina grande", enfatizó luego de señalar lo "qué lindo que le queda el violeta a Argentina". "Quiero agradecer a los 10 millones de argentinos que nos han acompañado", señaló Milei.
El Presidente también agradeció uno a uno a los integrantes de su Gabinete por la victoria electoral de La Libertad Avanza, que consiguió el 40,79% de los votos a nivel nacional.
"Durante los primeros dos años nos dedicamos a evitar que la Argentina caiga por el precipicio. Hoy argentina es reconocida en todo el mundo por lo que hemos hecho los últimos dos años", destacó y remarcó que "durante los próximos dos años tenemos que afianzar el camino reformista que emprendimos para dar vuelta de una vez y para siempre la historia argentina".
Al respecto, destacó la conformación del nuevo Congreso a partir del 10 de diciembre en el que LLA tendrá "101 diputados en vez de 37" mientras que en el Senado "pasamos de 6 senadores a 20", dijo. "A partir del 10 de diciembre tendremos al Congreso más reformista de la historia de Argentina", remarcó y manifestó: "Vamos a cumplir nuestro contrato electoral con cada uno de los argentinos que nos acompañó y con lo que no nos acompañaron también".
"Por fuera de los inadaptados de siempre, hay decenas de diputados y senadores de otros partidos con los que podemos encontrar acuerdos básicos", observó y celebró que "en muchas provincias la segunda fuerza no fue el kirchnerismo sino el oficialismo provincial". Sobre ese tema, invitó a los gobernadores "a discutir en conjunto estos acuerdos".
"Ahora sí podemos traducir en leyes las consignas del Pacto de Mayo", anticipó Milei y sostuvo que "hay un dato que quedó claro hoy: es que dos de cada tres argentinos, no quieren volver al pasado". "No solo eso, le sacamos 14 puntos de diferencia al kirchnerismo", festejó y agregó: "Los argentinos mostraron que no quieren volver al modelo del fracaso, al modelo del estado inútil, al de la inseguridad, los argentinos le dijeron basta al populismo, populismo nunca más".
