Javier Milei tras la victoria electoral: "Le sacamos 14 puntos al kirchnerismo"

"Durante los primeros dos años nos dedicamos a evitar que la Argentina caiga por el precipicio. Hoy argentina es reconocida en todo el mundo por lo que hemos hecho los últimos dos años", destacó y remarcó que "durante los próximos dos años tenemos que afianzar el camino reformista que emprendimos para dar vuelta de una vez y para siempre la historia argentina".

Al respecto, destacó la conformación del nuevo Congreso a partir del 10 de diciembre en el que LLA tendrá "101 diputados en vez de 37" mientras que en el Senado "pasamos de 6 senadores a 20", dijo. "A partir del 10 de diciembre tendremos al Congreso más reformista de la historia de Argentina", remarcó y manifestó: "Vamos a cumplir nuestro contrato electoral con cada uno de los argentinos que nos acompañó y con lo que no nos acompañaron también".

"Por fuera de los inadaptados de siempre, hay decenas de diputados y senadores de otros partidos con los que podemos encontrar acuerdos básicos", observó y celebró que "en muchas provincias la segunda fuerza no fue el kirchnerismo sino el oficialismo provincial". Sobre ese tema, invitó a los gobernadores "a discutir en conjunto estos acuerdos".

"Ahora sí podemos traducir en leyes las consignas del Pacto de Mayo", anticipó Milei y sostuvo que "hay un dato que quedó claro hoy: es que dos de cada tres argentinos, no quieren volver al pasado". "No solo eso, le sacamos 14 puntos de diferencia al kirchnerismo", festejó y agregó: "Los argentinos mostraron que no quieren volver al modelo del fracaso, al modelo del estado inútil, al de la inseguridad, los argentinos le dijeron basta al populismo, populismo nunca más".

