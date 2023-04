Javier Milei lanza su nuevo libro en el que promete explicitar su plan económico: ¿cuánto cuesta?

La obra, que consta de 184 páginas y está prologada por Manuel Adorni, se divide en tres partes. En ella, Milei no sólo se enfoca en la explicación de cómo terminar con la inflación, sino que también refuta algunas teorías sobre su surgimiento. En particular, sostiene que una economía sin dinero no puede tener inflación, sino que lo que existe son cambios de precios relativos coordinados por la oferta y la demanda.

milei libro.jpg

Además, el autor explica su plan para terminar con la inflación mediante la eliminación del Banco Central y el paso a un sistema de libre competencia de monedas, que finalmente derivaría en una dolarización. Esta medida ha sido una de las principales propuestas de campaña presidencial de Milei.

La presentación del libro se llevará a cabo en la sala José Hernández del predio de la Sociedad Rural el 14 de mayo a las 17 30. Una hora más tarde, Milei firmará ejemplares en la sala Tulio Halperin Donghi a los primeros doscientos en llegar. La obra, editada por Editorial Planeta, está disponible en preventa a $6000.

Además, el nuevo libro actúa como paraguas del plan económico que Milei expondrá en la campaña presidencial: "Propone soluciones innovadoras para combatir la inflación, uno de los principales problemas económicos que enfrenta Argentina en la actualidad", explicaron desde la editorial.