Milei y las personas que dejarán de cobrar la asignación AUH en diciembre

En diciembre, los montos vuelven a recomponerse, aunque de forma moderada, con una suba del 2,34%. Este aumento impacta directamente en el valor que perciben las familias por cada hijo o hija a cargo. Pero ANSES también recordó que el organismo mantiene estrictos controles para verificar el cumplimiento de condiciones, lo que puede derivar en bajas o suspensiones.

Requisitos actualizados para cobrar la AUH

Aunque la AUH es una asignación amplia pensada para acompañar a los sectores más vulnerables, su acceso está sujeto a reglas claras. El organismo previsional recordó cuáles son las condiciones vigentes:

Pueden ser titulares de AUH quienes sean:

Desocupados.

Trabajadores no registrados o sin aportes.

Trabajadores de casas particulares.

Monotributistas sociales.

Es decir, la AUH está dirigida a adultos responsables que no cuentan con ingresos formales o cuyo nivel salarial se ubica dentro de los parámetros de la economía informal. Además, ANSES exige que la persona a cargo del menor sea argentina con residencia en el país, o bien que acredite mínimo dos años de residencia en caso de ser extranjera.

Requisitos para los niños y adolescentes

Deben ser menores de 18 años .

Deben ser solteros .

En el caso de personas con discapacidad, no existe límite de edad para acceder al beneficio, aunque sí se requiere la presentación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

El cumplimiento de estas condiciones se revisa periódicamente. Cualquier cambio no informado puede dar lugar a suspensiones, lo que obliga a los titulares a mantener actualizada su información en ANSES.

Quiénes pueden ser dados de baja en diciembre

Diciembre no solo trae aumentos: también es un mes clave en términos de fiscalización. ANSES advirtió que existen situaciones que pueden derivar en la baja automática del beneficio. Las principales son:

1. Cambio en la situación laboral del titular

Si el adulto responsable consigue un empleo registrado, pasa a estar en relación de dependencia o se inscribe como monotributista común, pierde el derecho a cobrar AUH.

La única excepción es el caso de los monotributistas sociales y los trabajadores de casas particulares, quienes sí pueden seguir recibiendo la asignación.

2. Superar el tope de ingresos por hogar

Existe un límite equivalente a dos salarios mínimos. Si el hogar supera ese monto, ANSES puede dar de baja o suspender la prestación.

3. Incompatibilidades con otros beneficios

Hay programas y asignaciones que no pueden cobrarse de forma simultánea con la AUH. Si se detecta superposición, el organismo puede proceder automáticamente a la baja.

4. Falta de acreditación de residencia

Esto afecta especialmente a personas extranjeras. Si no acreditan los dos años mínimos de residencia legal y continua en Argentina, la asignación se suspende.

5. No presentar la Libreta AUH

La Libreta es obligatoria y debe presentarse una vez al año. Sirve para demostrar que los chicos cumplieron con los requisitos de salud, educación y vacunación.

Quienes no la entreguen pueden sufrir retención o suspensión del pago hasta regularizar la situación.

6. Hijos que superan la edad límite

Si un niño cumple 18 años o se detecta que figura en otro grupo familiar, ANSES puede anular automáticamente la asignación.

Estas medidas de control son parte del mecanismo habitual del organismo, pero en diciembre tienden a intensificarse por la revisión anual de casos.

Montos actualizados de AUH en diciembre tras el aumento

Con el incremento del 2,34%, los valores quedan definidos de la siguiente manera:

AUH por hijo : $122.492

AUH por discapacidad: $398.853

Además, los titulares acceden a montos adicionales mediante Tarjeta Alimentar, dependiendo de la cantidad de hijos:

1 hijo : $52.250

2 hijos : $81.936

3 o más hijos: $108.062

La Tarjeta Alimentar es uno de los refuerzos alimentarios más importantes del país, destinada exclusivamente a garantizar la compra de alimentos esenciales.

Complemento Leche: monto de diciembre

Este beneficio está dirigido a:

Titulares de AUH con hijos de hasta 3 años ,

Personas gestantes,

El monto actualizado para diciembre es de $46.198.

Se trata de un apoyo clave para garantizar la provisión de leche, alimentos fortificados y otros productos básicos vinculados al programa de nutrición.

Calendario de pagos de AUH en diciembre

ANSES informó que los haberes se depositarán según el último número del DNI del titular. El calendario confirmado es:

DNI terminados en 0: martes 9 de diciembre

DNI terminados en 1: miércoles 10 de diciembre

DNI terminados en 2: jueves 11 de diciembre

DNI terminados en 3: viernes 12 de diciembre

DNI terminados en 4: lunes 15 de diciembre

DNI terminados en 5: martes 16 de diciembre

DNI terminados en 6: miércoles 17 de diciembre

DNI terminados en 7: jueves 18 de diciembre

DNI terminados en 8: viernes 19 de diciembre

DNI terminados en 9: lunes 22 de diciembre

Este cronograma es válido tanto para titulares de AUH como para beneficiarios de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF).