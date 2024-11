Javier Milei logró su esperada foto con Donald Trump en Estados Unidos

Milei brindó un discurso en el America First Policy Institute, y Trump hizo su entrada poco antes de que el argentino concluyera su intervención. Desde el público, el expresidente estadounidense le dedicó el gesto característico de "I see you" antes de que Milei terminara de hablar. El encuentro entre ambos líderes tuvo lugar luego de la presentación de Trump, quien fue la figura central de la velada.