Javier Milei no consiguió una entrevista con el rey Felipe VI y pidieron que no sea condecorado en Madrid

En medio de la crisis política entre Argentina y España, Javier Milei vuelve a viajar al país europeo para recibir la Medalla Internacional de la Comunidad madrileña. En tanto, la agrupación Más Madrid denunció que no cumpliría con las "exigencias legales" al tratarse de un "viaje privado", debido a que Pedro Sánchez, no autorizó el encuentro del mandatario argentino con el rey Felipe VI.