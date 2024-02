Javier Milei presentará un proyecto de ley para que vaya preso el funcionario que emita moneda sin respaldo

"Nos gustaría avanzar en un sistema de competencia de monedas, primariamente manteniendo el peso", dijo en una entrevista concedida a TN y anunció que buscarán sostener el nivel de base monetaria.

"Con una ley que vamos a enviar al Congreso vamos a definir al señoreaje como delito penal", sentenció. El objetivo, adelantó, es "que no se pueda emitir dinero para financiar al fisco". Y apuntó contra el kirchnerismo, a quienes acusó del "delirio de haber emitido más de 20 puntos del PBI".

El proyecto será enviado en el corto plazo, pero el mandatario no dio fechas. "Lo vamos a mandar cuando estemos en condiciones de abrir el mercado, cuando terminemos de sanear el BCRA y armar la base de competencia de monedas con el peso", expresó.

banco-central-bcra_petunchi.webp El BCRA no podrá emitir moneda por arriba de la base monetaria. (Foto: archivo)

El objetivo del Gobierno es reducir el gasto público

El objetivo del mandatario es reducir el gasto público a punto tal que el Estado nacional pueda solventar su funcionamiento con recursos propios, sin la necesidad de recurrir a la emisión de dinero por parte del BCRA.

"Tenemos un fuerte compromiso en el plano fiscal, el déficit cero no se negocia", reiteró una vez más el presidente, y añadió: "Si tienes déficit cero no tomás más deuda. Al no tomar más deuda, la relación deuda - producto se vuelve constante o decreciente y la contrapartida de eso es que te volvés más solvente".

De todas maneras, al ser un proyecto de ley deberá ser discutido en el Congreso, donde el presidente no ha tenido una buena recepción en los primeros meses de gobierno, y al que consideró como "un nido de ratas", calificativo que le valió el repudio de diputados y senadores.