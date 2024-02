Sin Milei, el Gabinete dio la orden de acelerar el ajuste en el Estado sin participación del Congreso

Si bien llegó a las 8.20 a Balcarce 50, decidió dedicar la mañana a alistar los detalles del encuentro con la subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Copínate, que visitó Casa Rosada desde el mediodía.

En la Casa Rosada salieron a desmentir versiones sobre una supuesta interna entre los ministros de Economía, Luis Caputo y la de Capital Humano, Sandra Pettovello, por la falta de recursos para la ayuda social.

Sandra Pettovello se reunió con titulares de comedores de la iglesia evangélica en José C. Paz. en medio de la crisis por los comedores comunitarios y críticas de la iglesia Catolica. Foto Ministerio de Capital Humano..jpg

Ante la consulta de A24.com, descartaron que la ministra, que absorbió las carteras de Desarrollo Social, Educación y Salud, haya amenazado con renunciar, luego de rumores sobre quejas de la titular de Capital Humano porque Economía no entrega partidas presupuestarias para la asistencia en comedores comunitarios, lo que puso a Pettovello en el ojo de la tormenta frente a las protestas piqueteras.

Entre los temas que analizaron en la reunión de Gabinete, sin Milei, el vocero presidencial Manuel Adorni reveló que "la decisión de Milei de desmantelar numerosos organismos del Estado como el INADI, se empezó a llevar a cabo" pese a los cuestionamientos de la oposición en el Congreso, que rechazó la ley ómnibus y este jueves iniciaba el tratamiento del DNU 70/24 en la comisión bicameral.

"Es difícil contestar qué vamos a hacer, porque recién se está conformando la comisión bicameral", dijo Adorni aunque apuntó contra el kirchnerismo que dijo "tiene intencionalidad de complicarle la vida al gobierno".

"Es una obviedad las intenciones del kirchnerismo en el Congreso, tanto en diputados como en senadores. Vamos a seguir atentamente lo que ocurra en el trámite legislativo, entendiendo que nos resultaría extraño que el DNU se rechace", agregó.

Adorni reconoció que todas las miradas del Ejecutivo estaban puestas en la estrategia que le permitirá al oficialismo conseguir los votos para la aprobación del DNU: "Estamos analizando y siguiendo paso a paso el trámite legislativo, esperando que avance y ver el destino hasta llegar al debate en la propia sesión", señaló.

victoria-villarruel-y-abdalajpg.webp El bloque de Unión por la Patria en el Senado vuelve a pedir sesión para tratar el DNU. (Foto: archivo)

Según confirmaron fuentes oficiales a A24.com, a pesar de que el encuentro de ministros empezó pasadas las 8.40 y concluyó a las 10, Milei no estuvo.

El presidente permaneció en su despacho preparando los temas que iba a hablar con la subgerente del FMI, mientras una acotada delegación discutía los temas centrales de la gestión.

Encabezados por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, los ministros Guillermo Francos (Interior), Luis Caputo (Economía), Mario Russo (Salud), Luis Petri (Defensa) y Sandra Pettovello (Capital Humano) dieron el presente en la reunión.

En esta oportunidad, Patricia Bullrich (Seguridad) y Diana Mondino (Relaciones Exteriores) se ausentaron debido a que se encuentran de viaje. La primera en Estados Unidos, donde participó de la apertura de la Conferencia de Acción Política Conservadora mientras que la segunda está en Brasil con motivos de la Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores del G20.

Otro de los que pegó el faltazo fue Mariano Cúneo Libarona (Justicia) por incompatibilidades en agenda.

Hace varias reuniones que la vicepresidenta Victoria Villarruel no forma parte del intercambio del equipo de gobierno que se reúne martes y jueves en Casa Rosada. Según supo la agencia Noticias Argentinas, la relación de Milei y su vice no es la mejor, casi no hay diálogo, y se limitan a “conversar de manera formal”cuando la situación lo demanda.

Tampoco lo hizo el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, comprometido con la Bicameral de Trámite Legislativo que iniciará a tratar el DNU.

Completaron la lista de presentes los secretarios Karina Milei (General de la Presidencia), Eduardo Serenellini (Comunicación y Prensa), Javier Herrera Bravo (Legal y Técnica) y José Rolandi (Ejecutivo de Gobierno de la Jefatura de Gabinete); el vocero presidencial, Manuel Adorni y el asesor presidencial, Santiago Caputo.