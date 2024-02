José Mayans pidió una pericia psicológica para Javier Milei: "Tiene las facultades mentales alteradas"

Embed

Además, le solicitó: “Queremos que pida disculpas al Congreso. Acá no hay ningún nido de ratas, sino representantes de los estados provinciales y del pueblo de la nación que fueron votados”.

"Imagínense ustedes que a los gobernadores aliados que le piden una reunión le dicen que van a hacerse atender por el psicólogo, es un presidente que realmente tiene una incontinencia verbal a la que no estamos acostumbrados”, mencionó.

A su vez, sostuvo que con ese accionar, Milei está mostrando falta de respeto hacia el Poder Legislativo en su conjunto, los poderes públicos y el pueblo argentino. “Habría que ver si este muchacho está en condiciones de seguir conduciendo los destinos del país”, se preguntó. “La campaña ya terminó y su programa está destruyendo la economía de la nación”, añadió.

Además, Mayans criticó al ministro del Interior, Guillermo Francos, por su supuesta falta de atención a la Constitución, que habría contribuido a la caída de la ley ómnibus.

Mayans instó a Francos a familiarizarse con la ley 122 y el artículo 99, inciso 3, así como la ley 26.122, que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), argumentando que su falta de instrucción y lectura adecuada del reglamento de la Cámara de Diputados llevó al fracaso de la ley.

“Debería leer la ley 122, el artículo 99 inciso 3 y la ley 26.122 que regula los DNU, ya que por no leer el reglamento de la Cámara de Diputados se le cayó la ley, entonces como no se instruye, no lee, dice las barbaridades que dice”.

El senador advirtió, además, “los graves problemas” que está generando el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Milei, que “son efectos jurídicos como la suba del gas, la energía eléctrica, la quita de subsidios, el ataque al sistema previsional, a las provincias y hasta daños irreparables en el tema de la economía”.

En esa línea, mostró su preocupación por que “hay una devaluación brutal, congelamiento de los salarios y personas que realmente están en la línea de la pobreza extrema, prácticamente en la línea de indigencia”, alertando que “la cifra de pobreza se fue al 57% y empezamos a tener niveles altos de desocupación en el país”.