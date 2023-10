"En la revisión de las encuestas que se hicieron en las distintas redes sociales sobre el debate, nuestro número es ganador con números muy significativos. Todo nuestro equipo estaba muy satisfecho", dijo el candidato.

Luego, el candidato aseguró que en el espacio que compartía con el resto de los candidatos, "eran todas caras largas menos la nuestra. Van a tratar de maquillarlo, de ponerlo en otros términos, dibujarlo... pero los hechos hablan por sí mismos y los números dan cuenta que hemos tenido un desempeño muy positivo en el debate", sumó.

Cuando Gustavo López le preguntó sobre los perdedores en este debate, Milei profundizó sobre Bullrich: "No ha podido contestar ninguna pregunta, todas sus argumentaciones eran simples expresiones de deseo, y no había una explicación concreta en el fondo. Además no estaban bien articuladas. Claramente la gran perdedora".

"El único que ponía cosas en juego y tenía cosas para perder era yo y salimos muy bien parados", dijo sobre su posición y aseguró que tras el debate, incluso, sumó votos.

Además, insistió en demostrar que sus opositores "buscan exponer exabruptos que tuve en el pasado en mis participaciones en los medios y mis inicios en la televisión, pero si ven las entrevistas que vengo dando por lo menos de acá a tres años, no van a encontrar ninguna pelea".

Milei se refirió a su frase sobre los desaparecidos

En un punto de la entrevista, Milei respondió tajante sobre la polémica frase que disparó en pleno debate sobre la cantidad de desaparecidos y se defendió: "No es negar, es buscar la verdad".

Si bien aseguró que "durante la dictadura se violó el orden democrático" y "los excesos tienen que ser condenados", consideró que "tienen que ser condenados los terroristas".

"Adhiero a la idea de memoria verdad y justicia, porque uno no puede cerrar las heridas del pasado, entonces sobre el número de desaparecidos tenemos un problema", dijo a la vez que aseguró haber chequeado "los números de los desaparecidos en páginas oficiales" y utilizó "la cifra más alta para informar sobre la misma".

"Por el respeto a las víctimas no redondeé ese número. Están los testimonios de montoneros y ex terroristas que aseguran haber mentido en el número para conseguir subsidios", sumó.