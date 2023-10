Patricia Bullrich reconoció que el debate "fue difícil" para ella y reveló el particular motivo

02-10-2023_a_solo_tres_semanas_de.jpg Sergio Massa se saluda con Patricia Bullrich luego del debate (Foto: Télam).

En declaraciones formuladas esta mañana a radio Continental, Bullrich opinó sobre su propia performance: "Me sentí bien, me sentí con argumentos claros. Sentí que entre Massa y Milei intentaron polarizar y no pudieron, creo que no lo pudieron hacer. Creo que el debate tuvo protagonistas claros en todos los candidatos y esa estrategia que había, que estaba evidentemente planificada, no salió".

"Creo que pudimos plantear por qué nosotros somos la única fuerza en condiciones de cambiar la Argentina, que es lo que le está pasando a Milei respecto a ser una fuerza que prometió renovación, lo que está sucediendo con sus aliados. Una fuerza que prometió dolarización y de la dolarización no habló. Habló al final, tímidamente, pero no en su posición económica", afirmó.

Por otro lado, Bullrich expresó su confianza de cara al segundo debate, que se desarrollará el próximo domingo, y reveló una cuestión personal que presuntamente la aquejó estos días: "Fue difícil llevar adelante un debate con una gripe fuertísima. Me tuvo a maltraer durante varios días y eso es muy importante para poder concentrarse. Voy a mantener mi firmeza, mis ideas y aquellas cosas que creo que nos diferencian", sostuvo.

Bullrich, sobre las críticas de Sergio Massa

Bullrich también respondió el cuestionamiento que Massa le hizo ayer respecto de si planificaba echar a su eventual ministro de Economía, Carlos Melconian, tal como pasó cuando este fue presidente del Banco Nación durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri.

"No le contesté porque me parece una estupidez. Yo soy Patricia Bullrich; Melconian nunca fue ministro de Economía; fue presidente del Banco Nación, y lo que hizo Macri es lo que hizo Macri. Si yo elegí un equipo, es para que ese equipo se quede", remarcó en la entrevista.

PAtricia Bullrich.jpg Patricia Bullrich, durante el primer debate de presidentes.

Patricia Bullrich, sobre los desaparecidos

Por otro lado, al referirse a otro de los puntos polémicos del debate, Patricia Bullrich aseguró que la dictadura militar en la Argentina "no es un tema de números" y que "matar ocho mil personas o 30 mil es una barbaridad".

De este modo, salió al cruce de las consideraciones del postulante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.

"No es un tema de números. La Argentina tuvo desaparecidos y brutalidades por parte de la dictadura, pero es hora de reconcomer a los muertos por las organizaciones armadas", insistió.

La exministra de Seguridad de Cambiemos afirmó que "matar ocho mil personas o 30 mil es una barbaridad", al igual que "haber tenido esa tragedia violenta en Argentina", por lo que consideró importante "el aprendizaje de Nunca Más a la violencia, al uso de la fuerza como forma de acción de organizaciones paramilitares o paraestatales o políticas" antes que "una discusión de números".