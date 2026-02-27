Uno de los detenidos en el Congreso fue identificado como quien participó del ataque con bombas molotov

Las detenciones se concretaron en distintos puntos del centro porteño, entre las calles Hipólito Yrigoyen y Virrey Ceballos y en la esquina de Lavalle y Callao. En las mochilas también hallaron antiparras, banderas políticas y pañuelos oscuros utilizados para cubrir el rostro.

2026-02-27T173751Z_1724652414_RC2HUJAFAC0F_RTRMADP_3_ARGENTINA-POLITICS-LABOR-REFORM Hoy por la tarde se registraron incidentes en las inmediaciones del Congreso, donde se detuvieron a cinco personas. (Fuente: Reuters).

En el caso del sospechoso reincidente fue localizado gracias al sistema de cámaras del Centro de Monitoreo Urbano, que permitió cotejar imágenes de la protesta anterior con las registradas este viernes. El hombre quedó a disposición de la Justicia tras ser arrestado en las inmediaciones de Lavalle y Callao.

Desde las primeras horas del día, grupos reducidos de manifestantes se habían concentrado alrededor de la plaza para rechazar la reforma laboral que impulsa la administración del presidente Javier Milei y que esperaba la aprobación de la Cámara alta.