Uno de los detenidos en el Congreso fue identificado como quien participó del ataque con bombas molotov
El sospechoso fue arrestado esta tarde durante los disturbios en las inmediaciones del Congreso de la Nación Argentina, donde la Policía de la Ciudad detuvo a cinco manifestantes mientras el Senado debatía proyectos impulsados por el gobierno de Javier Milei.
Los procedimientos se dieron en una jornada marcada por disturbios en sectores de Monserrat y Balvanera, mientras el Senado trataba dos iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional, el nuevo Régimen Penal Juvenil y la Ley de Modernización Laboral.
Según el reporte policial, los cinco arrestos se concretaron durante la tarde y uno de los detenidos fue identificado como integrante del grupo que el 11 de febrero había atacado con artefactos incendiarios un vallado de seguridad. El sospechoso reside en el partido bonaerense de Vicente López y nuevamente vestía ropa oscura al momento del operativo.
Los voceros indicaron que el hombre estaba acompañado por un grupo de activistas que portaban objetos presuntamente destinados a causar daños, entre ellos piedras, gomeras, tijeras, manoplas metálicas, pirotecnia y bolitas de metal.
Las detenciones se concretaron en distintos puntos del centro porteño, entre las calles Hipólito Yrigoyen y Virrey Ceballos y en la esquina de Lavalle y Callao. En las mochilas también hallaron antiparras, banderas políticas y pañuelos oscuros utilizados para cubrir el rostro.
En el caso del sospechoso reincidente fue localizado gracias al sistema de cámaras del Centro de Monitoreo Urbano, que permitió cotejar imágenes de la protesta anterior con las registradas este viernes. El hombre quedó a disposición de la Justicia tras ser arrestado en las inmediaciones de Lavalle y Callao.
Desde las primeras horas del día, grupos reducidos de manifestantes se habían concentrado alrededor de la plaza para rechazar la reforma laboral que impulsa la administración del presidente Javier Milei y que esperaba la aprobación de la Cámara alta.