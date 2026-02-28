El Gobierno elevó el nivel de seguridad a "alto" tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán

El Gobierno de Javier Milei elevó el nivel de seguridad a “alto” este sábado en todo el territorio argentino, en respuesta al conflicto desatado en Medio Oriente como consecuencia del ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán.
La medida fue anunciada este sábado a través de un comunicado oficial emitido por la Oficina del Presidente, en el que se detallaron los alcances del refuerzo de seguridad en todo el país.
El Gobierno elevó el nivel de seguridad a "alto" por el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán
La disposición, anunciada mediante un comunicado oficial de la Oficina del Presidente, busca proteger “todos los objetivos sensibles del país”, la infraestructura crítica, la comunidad judía y las representaciones diplomáticas extranjeras, con el fin de “garantizar la integridad, la vida y la libertad de los habitantes en el territorio nacional”.
Entre las medidas implementadas de forma preventiva se encuentran el fortalecimiento de los dispositivos de protección y seguridad, el refuerzo de la custodia en sedes diplomáticas y el monitoreo permanente por parte del Sistema de Inteligencia Nacional, en coordinación con agencias internacionales, para lograr “la detección inmediata de posibles riesgos o amenazas contra la seguridad nacional”.
Además, se activó el protocolo de alerta en fronteras, con refuerzo de los controles de ingreso y egreso al país, aumento de la trazabilidad de los movimientos transfronterizos y revisión de alertas tempranas en zonas consideradas sensibles. Estas acciones se coordinan entre la Secretaría de Inteligencia del Estado, el Ministerio de Seguridad, a través de la Dirección Nacional de Migraciones, y las Fuerzas Federales de Seguridad.
El comunicado reafirma que “el Gobierno Nacional mantiene su compromiso indeclinable con la defensa de la vida, la libertad y el orden constitucional”, y subraya que “continuará adoptando todas las medidas necesarias para preservar la seguridad de los argentinos ante un escenario internacional de alta tensión”.