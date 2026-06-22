Ravier asume como nuevo vocero de Milei y se reunió con Adorni para coordinar la transición

La asunción del nuevo vocero, un reconocido economista libertario y presidente de La Libertad Avanza de La Pampa, se producirá luego de que formalice la presentación de su renuncia o licencia a la banca que ocupa en Diputados.

El recambio en la comunicación presidencial se produce en una semana importante para Adorni debido a las sesiones pedidas para este martes 23 en Diputados y para el jueves 25 en el Senado. Allí se tratarán los pedidos de interpelación y moción de censura, con posible remoción como jefe de Gabinete.

Gran reunión con Adrián Ravier, flamante Vocero Presidencial.



En esta etapa de transformación, su rol será clave para comunicar y explicar los principales hitos económicos del país; un eje central para el que su perfil como economista aportará el valor y la claridad que los… pic.twitter.com/9mPROuA6jd — Manuel Adorni (@madorni) June 22, 2026

Adorni y Ravier definían también en la reunión el rango con que asumirá el nuevo vocero, que según el organigrama del Gabinete tiene estatus de secretario de Estado.

Dependerá del presidente Milei si, como ya lo había hecho con Adorni, le otorga un rango de ministro, que le permita tener más facultades y cercanía con el sector presidencial. Esto le permitiría participar de las reuniones de Gabinete, además de cobrar en una categoría superior de sueldo.

Ravier también definía los equipos con los que trabajará en la vocería y el estilo que le dará a su tarea.

Según anticiparon las fuentes oficiales, se trataría del regreso de las conferencias de prensa con los periodistas acreditados permanentes en la Casa Rosada.

"Es un gran desafío esta tarea, espero estar a la altura de las circunstancias", dijo el nuevo vocero a A24.com antes de asumir.

Al margen de su reunión con Ravier, Adorni mantendrá este lunes en agenda reuniones con senadores del oficialismo con el objetivo de unificar criterios de cara a la sesión del próximo jueves en esa cámara.