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Ravier asume como nuevo vocero de Milei y se reunió con Adorni para coordinar la transición

El jefe de Gabinete mantuvo un encuentro con el flamante funcionario por el traspaso de la vocería presidencial. Cuándo asume sus nuevas funciones y cuál es el clima en Casa Rosada.

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Manuel Adorni y su sucesor

Manuel Adorni y su sucesor, Adrián Ravier, se reunieron en el despacho del jefe de Gabinete (Foto: Presidencia).

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni y el designado vocero presidencial, Adrián Ravier, mantuvieron este lunes una reunión en la Casa Rosada en la previa a la asunción del nuevo funcionario. El objetivo del encuentro fue coordinar los términos del traspaso del área a manos del diputado nacional por La Pampa, que primero tiene que definir si renuncia o pide licencia en la Cámara de Diputados.

Leé también Más cambios en el Gabinete: Adorni anunció la salida del secretario de Comunicación
Javier Lanari, dejó su cargo como Secretario de Comunicación y Prensa, tras la designación de Adrian Ravier en reemplazo de Adorni en la Vocería de Presidencia. Foto: Archivo Casa Rosada.

Así lo confirmó este lunes el propio Adorni a través de un posteo en donde se ve a ambos en el despacho del jefe de Gabinete en la Casa Rosada.

"Gran reunión con Adrián Ravier, flamante vocero presidencial. En esta etapa de transformación, su rol será clave para comunicar y explicar los principales hitos económicos del país; un eje central para el que su perfil como economista aportará el valor y la claridad que los argentinos necesitan. Éxitos en esta nueva etapa. Fin", dijo Adorni en su cuenta oficial en X.

El jefe de Gabinete ingresó a las 8:35 a la Casa Rosada y posteriormente lo hizo el nuevo vocero, que fue designado por Milei para intentar retomar la agenda de gestión tras más de dos meses de paralización a raíz la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Adorni.

La asunción del nuevo vocero, un reconocido economista libertario y presidente de La Libertad Avanza de La Pampa, se producirá luego de que formalice la presentación de su renuncia o licencia a la banca que ocupa en Diputados.

El recambio en la comunicación presidencial se produce en una semana importante para Adorni debido a las sesiones pedidas para este martes 23 en Diputados y para el jueves 25 en el Senado. Allí se tratarán los pedidos de interpelación y moción de censura, con posible remoción como jefe de Gabinete.

Adorni y Ravier definían también en la reunión el rango con que asumirá el nuevo vocero, que según el organigrama del Gabinete tiene estatus de secretario de Estado.

Dependerá del presidente Milei si, como ya lo había hecho con Adorni, le otorga un rango de ministro, que le permita tener más facultades y cercanía con el sector presidencial. Esto le permitiría participar de las reuniones de Gabinete, además de cobrar en una categoría superior de sueldo.

Ravier también definía los equipos con los que trabajará en la vocería y el estilo que le dará a su tarea.

Según anticiparon las fuentes oficiales, se trataría del regreso de las conferencias de prensa con los periodistas acreditados permanentes en la Casa Rosada.

"Es un gran desafío esta tarea, espero estar a la altura de las circunstancias", dijo el nuevo vocero a A24.com antes de asumir.

Al margen de su reunión con Ravier, Adorni mantendrá este lunes en agenda reuniones con senadores del oficialismo con el objetivo de unificar criterios de cara a la sesión del próximo jueves en esa cámara.

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