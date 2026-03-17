El Gobierno confirmó que a partir de abril intentará debatir la eliminación de las PASO

“No obstante queremos discutir también respecto de las elecciones provinciales, porque sino empieza a ver elecciones todo el año y vivimos en elecciones constantes. Entrar en un año electoral donde todos los meses tenemos elecciones no sé si es sano”, calificó.

Los detalles de la propuesta a debatir corrieron a cargo de Giselle Castelnuovo, hoy diputada pero que supo ser directora nacional electoral y es quien diseñó todo el proceso de la BUP. Entre las propuestas de reforma que estudia el ejecutivo detalló:

Eliminar las PASO

Simplificar boleta única papel

Eliminar la categoría de Parlamentario Mercosur

Permitir la tilde boleta completa “porque hay más categorías”

Sincerar el sistema de partidos. “El número de partidos no es real”, calificó.

“Es voluntad del presidente trabajar en esto. No podemos retroceder”, advirtió. Más tarde Patricia Bullrich habló de modificar también la ley de financiamiento a los partidos políticos y de buscar consensos para ordenar el cronograma electoral de las provincias.

“La Boleta Unica de Papel es parte de un todo. Felicitaciones a los que trabajaron en esto. Es un paso. Pero hay que dar todos los demás pasos para que nuestro sistema electoral sea transparente, de confianza social, con menos partidos que representen ideas y un financiamiento”, advirtió Bullrich.

Aunque aclaró: “La reforma electoral no está totalmente discutida. Vamos a presentar reformas chicas”

La mirada de la oposición

La propuesta del Ejecutivo, confirmada por las legisladoras del oficialismo tuvo distintas respuestas por parte del resto de los expositores del seminario sobre la Boleta Unica de Papel, dos de ellos legisladores de Unión por la Patria.

“Veo que quieren eliminar las elecciones primarias. Pero, ¿cuál es el nuevo sistema?

Eliminamos pero no sabemos cómo se eligen candidatos“, dijo el diputado Sebastián Galmarini, especializado en temas electorales.

“Es un sistema que surgió para trasparente proceso electoral. Es obligatorio para lamciudadsania y los partidos. Fue un dique de contención a la fragmentación de partidos en la argentina”, planteó Daniel Bensusan, senador por La Pampa.

“El proyecto original que había ingresado el Gobierno el año pasado era la eliminación de las PASO y luego se suspendieron. La derogación de las PASO no resuelve no ningún problema de los que había antes de la implementación. La solución no es derogar para mejorar las deficiencias”, dijo.

No obstante, aceptó analizar si las PASO deberían dejar de ser PASO y pasar a ser PAS (sin obligatoriedad), como sucede en La Pampa. “Pasaron 17 años. ¿Debemos reconsiderar que sean obligatorias? ¿Deben derogarse para partidos que presentan una sola lista? ¿Debe ser Optativo para ciudadana? ¿hay que reducir plazo entre primarias y generales?”, se preguntó.

Galmarini reconoció que las PASO tuvieron falencias: “No funcionó para elegir candidatos sino como válvula de escape. Pero sirvió como efecto reductor o concentrador para acotar la oferta de partidos. No podemos eliminar para no saber hacia dónde vamos”, dijo.

En ese sentido, planteó dudas sobre la posibilidad de que no sean obligatorias.

La Boleta Única Papel, el balance

Más allá del debate sobre el futuro, el eje del encuentro fue sobre la evaluación de la implementación de la boleta única en las elecciones 2027.

El balance en general fue bueno. Una de las expositoras fue Silvia Lospennato, que fue autora del proyecto original de la BUP y una de las encargadas de lograr los consensos para su aprobación en el Congreso.

“La experiencia de este debate muestra cómo se puede cambiar cien años cómo forma de ejercer derechos electorales”, planteó.

Recordó el derrotero del debate y que se tomó como base las experiencias de Córdoba, Santa Fe y Mendoza. El proyecto original -recordó- tenía la opción de votar lista completa, cosa que fue eliminada por pedido de los senadores de partidos provinciales, que no tienen candidatos nacionales que traccionen para sus postulados locales.

Por otro lado, enfatizó en que otro de los logros de la ley es “que está prohibido unir con provinciales” para prohibir el efecto arrastre en categorías subnacionales. “Si la propuesta es agregar el botón estamos de acuerdo, si es eliminar la prohibición de simultaneidad es ir para atrás”, dijo respecto a algunos cambios en debate.

Sobre esto mismo habló Maximilano Abad, senador radical, que pidió que en caso de que haya cambios en la ley de la BUP, se respete esa prohibición de simultaneidad. “La solución es concreta. Boletas y urnas separadas para evitar el caos logístico y organizativo y que la herramienta no pierda la eficacia. De cara a 2027 quiero sentar posición sobre algunos temas. Hay iniciativas que no fueron formalizadas pero forma parte de experimentos de reforma electoral”

Patricia Bullrich, jefa del bloque del oficialismo recordó: “La BUP es parte de un todo. Felicitaciones a los que trabajaron en esto. Es un paso. Pero hay que dar todos los demás pasos para que nuestro sistema electoral sea transparente, de confianza social, con menos partidos que representen ideas y un financiamiento”

El balance de los jueces

Los jueces que implementaron la BUP también evaluaron positivamente los cambios, aunque marcaron algunas cosas a mejorar.

La jueza María Servini, a cargo del juzgado electoral de CABA detalló:

“Se detectaron talonarios con fallas en impresión, en las imágenes de los candidatos, colores que no coincidían con los que el juzgado había ordenado. Además, La boleta tenia la letra muy chica, las autoridades se quejaban de que costaba desprender, los recuadros para marcar eran muy pequeños y las instrucciones de doblado son deficientes”, dijo.

Entre las ventajas del nuevo sistema señaló la eliminación del cuarto oscuro e implementación de cabinas de votación. “Pudimos aprovechar el espacio y hacer todo en planta baja, para evitar los problemas con la gente mayor y discapacitados”, sostuvo.

Alejo Ramos Padilla, juez electoral de la provincia de Buenos Aires también marcó las dificultades del procedimiento: “No solo se cambiaron las reglas de la BUP: tampoco hubo paso y se cambiaron las fechas. Además en PBA jugaba con las elecciones bonaerenses, donde hasta ultimo momento estuvimos discutiendo si se hacían o no las PASO”.

Al respecto se preguntó qué pasará con las elecciones del próximo año si se decidiera unificar las provinciales y las nacionales: “Pensaba la cantidad de edificios, escuelas autoridades de mesa que implicaría hacer mesas separadas para las dos elecciones”.

En el cierre les tocó el balance a los jueces de la Cámara Nacional Electoral que se encargaron de desmitificar un aspecto que se suele marcar sobre la BUP. “Este sistema de boletas no es tan claramente más baroto que el viejo sistema. Porque tiene datos variables que exigen requerimientos más caros”, planteó el camarista Santiago Corcuera. “No usamos la Boleta Única porque sesea más barato. La tarea de los administradores electorales es igual o más intensa que con la boleta partidaria”.

A su turno, el camarista Daniel Bejas habló de la necesidad de ir mejorando periódicamente el sistema electoral. “Hay que lograr que queden las instituciones representativas en los partidos políticos y ahora aparecieron otros temas como las fake news que generan necesidad de regulación”, sostuvo.

Entre los presentes en el seminario estuvieron Alejandro Tullio, Juan Manuel Abal Medina, el senador y presidente provisional del Senado Bartolomé Abdala, Malena Galmarini, Pamela Verasay entre otros.

Además de académicos como María Inés Tula, Ricardo Gómez Diez, José Octavio Bordón, Jesús Rodríguez, Francisco de Santibañes (presidente del CARI).