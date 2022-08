Javier Milei se pronunció en relación al pedido de juicio político contra Alberto Fernández: ¿qué hará el liberal?

En la misma línea, Milei continuó: "No es sólo una cuestión numérica, el Holocausto fue una cuestión muy grave, dónde un grupo de locos utilizaron el estado para eliminar a un grupo de personas. ¿Cómo se le ocurre al presidente comparar la pandemia con eso?".

También, el economista fue consultado por el presente económico que atraviesa la Argentina: "Se combinando los tres elementos de las peores crisis: indicadores sociales similares a los del 2001, una crisis financiera similar a la del Rodrigazo y una devaluación del peso similar a la de 1988, saliendo de la hiperinflación. Es un situación muy complicada".

javier milei.jpg Javier Milei mantiene la puerta abierta a una alianza con Mauricio Macri

Javier Milei sobre la gestión económica de Sergio Massa

Sobre Sergio Massa, que llegó al Ministerio de Economía hace casi un mes, dijo que no le ve "voluntad" para reducir el déficit fiscal y señaló que el ajuste lo hace sobre el sector privado, pero no sobre "la casta". Además, puntualizó en la inflación: "No hay recetas mágicas, la única forma para terminar con esta inflación es dejar de emitir dinero".

Y apuntó contra el flamante viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein: "En lo práctico, el ministro de Economía es Rubinstein. Pero tenemos muchos problemas con Rubinstein, primero por la cantidad de cosas que dijo anteriormente del kirchnerismo. Es un mentiroso, no tiene palabra. Se arrastró para tener un cargo".

De cara a las elecciones presidenciales de 2023, Milei fue consultado sobre su futuro político: "No somos tan malos cuando perdemos ni tan buenos como ganamos. Tenemos que trabajar. Leo las encuestas, las proceso, pero la cosa es no creérsela y trabajar".

Para finalizar, el líder libertario anticipó que trabaja una presentación de un seminario que dará el próximo 12 de septiembre y que se llama "El fin de la inflación".