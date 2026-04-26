Martín Fierro de la Moda: desde Susana Giménez a Yanina Latorre, todos los looks de la alfombra roja

Este domingo se realiza una nueva edición de los Martín Fierro de la Moda 2026, la ceremonia que distingue a las personalidades, marcas y referentes más destacados del universo fashion durante el último año.
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La gran fiesta de la moda argentina se celebra este domingo con transmisión en vivo, figuras top y una alfombra roja repleta de looks impactantes. Mirá quiénes compiten y las imágenes de la noche.
Este domingo se realiza una nueva edición de los Martín Fierro de la Moda 2026, la ceremonia que distingue a las personalidades, marcas y referentes más destacados del universo fashion durante el último año.
La gala se transmite en vivo por Telefe, con una previa especial desde la alfombra roja encabezada por Leandro “Chino” Leunis y Zaira Nara, encargados de recibir a las celebridades que fueron llegando con apuestas de alto impacto y estilos que ya generan repercusión en redes.
La ceremonia principal tiene como conductores a Iván de Pineda y Valeria Mazza, dos íconos indiscutidos del estilo y la elegancia. Con más de 300 invitados confirmados, el evento reúne a figuras de la moda, la televisión, el espectáculo y el streaming.
Crédito: RS fotos / prensa Telefe
-Mirtha Legrand
-Juana Viale
-Teté Coustarot
-China Ansa
-Mario Pergolini
-Iván de Pineda
-Héctor Maugeri
-Ángel de Brito
-Mariano Iúdica
-Griselda Siciliani
-Mónica Antonópulos
-Julieta Zylberberg
-Bárbara Lombardo
-Benjamín Vicuña
-Franco Masini
-Leonardo Sbaraglia
-Lali Espósito
-Sofía Gonet
-Wanda Nara
-Pampita
-Ale Sergi
-Nico Occhiato
-Luck Ra
-Hernán Drago
-Fabián Paz
-Lizardo Ponce
-Gastón Trezeguet
-Analía Franchín
-Carolina Molinari
-Sol Pérez
-Vero Lozano
-Yanina Latorre
-Mariana Fabbiani
-Flor de la V
-Javier Saiach
-Evangelina Bomparola
-Marcelo Senra
-Juan Hernández Daels
-Matías Carbone
-Nicolás Zaffora
-Sebastián Raimondi
-Santi Talledo
-Grego Rossello
-Fer Dente
-Nacho Elizalde
-Momi Giardina
-Evelyn Botto
-Flor Jazmín Peña
-Nati Jota
-Los García
-Romina Giangreco
-Celina Lattanzio
-Pampita
-Valentina Zenere
-Martita Fort
-Tefi Russo
-Mabby Autino
-Vero Luna
-Gervasio Larrivey
-Max Jara
-Mauro Max De Brito
-Facu Díaz
-Cristian Rey
-Zaira Nara
-Stephanie Demner
-Zuzu Coudeu
-Valentina Schuchner
-Luz Ballesteros
-Anushka Elliot