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Martín Fierro de la Moda: desde Susana Giménez a Yanina Latorre, todos los looks de la alfombra roja

La gran fiesta de la moda argentina se celebra este domingo con transmisión en vivo, figuras top y una alfombra roja repleta de looks impactantes. Mirá quiénes compiten y las imágenes de la noche.

26 abr 2026, 22:52
Martín Fierro de la Moda: desde Susana Giménez a Yanina Latorre, todos los looks de la alfombra roja
Martín Fierro de la Moda: desde Susana Giménez a Yanina Latorre, todos los looks de la alfombra roja

Martín Fierro de la Moda: desde Susana Giménez a Yanina Latorre, todos los looks de la alfombra roja

Este domingo se realiza una nueva edición de los Martín Fierro de la Moda 2026, la ceremonia que distingue a las personalidades, marcas y referentes más destacados del universo fashion durante el último año.

La gala se transmite en vivo por Telefe, con una previa especial desde la alfombra roja encabezada por Leandro “Chino” Leunis y Zaira Nara, encargados de recibir a las celebridades que fueron llegando con apuestas de alto impacto y estilos que ya generan repercusión en redes.

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La ceremonia principal tiene como conductores a Iván de Pineda y Valeria Mazza, dos íconos indiscutidos del estilo y la elegancia. Con más de 300 invitados confirmados, el evento reúne a figuras de la moda, la televisión, el espectáculo y el streaming.

Las mejores fotos de la alfombra roja de los Martín Fierro de la Moda 2026

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Crédito: RS fotos / prensa Telefe

Todos los nominados a los Martín Fierro de la Moda 2026

Mejor estilo en conducción femenina en programa semanal

-Mirtha Legrand

-Juana Viale

-Teté Coustarot

-China Ansa

Mejor estilo en conducción masculina

-Mario Pergolini

-Iván de Pineda

-Héctor Maugeri

-Ángel de Brito

-Mariano Iúdica

Actriz con mejor estilo en ficción

-Griselda Siciliani

-Mónica Antonópulos

-Julieta Zylberberg

-Bárbara Lombardo

Actor con mejor estilo en ficción

-Benjamín Vicuña

-Franco Masini

-Leonardo Sbaraglia

Mejor estilo femenino en Big Show

-Lali Espósito

-Sofía Gonet

-Wanda Nara

-Pampita

Mejor estilo masculino en Big Show

-Ale Sergi

-Nico Occhiato

-Luck Ra

Mejor estilo panelista masculino

-Hernán Drago

-Fabián Paz

-Lizardo Ponce

-Gastón Trezeguet

Mejor estilo panelista femenina

-Analía Franchín

-Carolina Molinari

-Sol Pérez

Mejor estilo en conducción femenina en programa diario

-Vero Lozano

-Yanina Latorre

-Mariana Fabbiani

-Flor de la V

Mejor diseñador/a de moda femenina

-Javier Saiach

-Evangelina Bomparola

-Marcelo Senra

-Juan Hernández Daels

Mejor diseñador de moda masculina

-Matías Carbone

-Nicolás Zaffora

-Sebastián Raimondi

Mejor estilo masculino en streaming

-Santi Talledo

-Grego Rossello

-Fer Dente

-Nacho Elizalde

Mejor estilo femenino en streaming

-Momi Giardina

-Evelyn Botto

-Flor Jazmín Peña

-Nati Jota

Mejor estilista

-Los García

-Romina Giangreco

-Celina Lattanzio

Mejor estilo en redes

-Pampita

-Valentina Zenere

-Martita Fort

-Tefi Russo

Mejor maquillador/a

-Mabby Autino

-Vero Luna

-Gervasio Larrivey

Mejor peluquero

-Max Jara

-Mauro Max De Brito

-Facu Díaz

-Cristian Rey

Mejor influencer de moda

-Zaira Nara

-Stephanie Demner

-Zuzu Coudeu

Nuevo talento de la moda

-Valentina Schuchner

-Luz Ballesteros

-Anushka Elliot

     

 

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